Bybit的Yoyee Wang表示：信任將定義機構級數字資產採用的下一個時代

Bybit高管在LEAP East 2026上分享關於監管、代幣化與機構信任的願景 阿聯酋迪拜2026年7月14日 /美通社/ -- 隨著數字資產走出早期普及階段、進入全球金融機構的投資組合，核心問題已不再是區塊鏈技術是否可行，而是機構能否信任其背後的基礎設施。 這正是Bybit傳統金融(TradFi)與現實世界資產(RWA)全球負責人Yoyee Wang在LEAP East 2026專題小組討論中傳遞的核心觀點，政策制定者、金融機構與科技領袖在會上共同探討了信任如何成為下一代金融體系的基石。 在題為「信任乃是新型基礎設施：規模化落地的安全、身份、欺詐防控與監管」的小組討論中，Yoyee闡釋了監管、客戶為先的產品設計以及實用型現實場景應用，正成為推動機構大規模採用數字資產的核心驅動力。

Yoyee表示：「機構級應用從來都不是為了追逐最高收益。對專業投資者而言，信任始於資本保值、監管上的確定性以及他們可以依賴的基礎設施。當這些基礎條件落地到位，創新的接納門檻就會大幅降低。」 依托Bybit服務全球機構客戶的經驗，Yoyee觀察到，監管已從最初被普遍視為合規義務，逐步演變為一項戰略性的差異化競爭優勢。 她指出，監管上的明確性既能為現有客戶深化數字資產佈局提供信心，也能鼓勵新機構開始探索這一資產類別。隨著更多主要司法轄區搭建起清晰的監管框架，機構愈發願意將部分投資組合配置到數字資產中，進一步擴展更廣泛的生態系統的參與廣度。

Yoyee強調說，許多傳統金融機構並未單純追逐收益機會，而是將保障本金安全放在首位，同時追求運營效率的提升。這一轉變正深刻影響著數字資產平檯面向機構投資者的產品設計邏輯。 她以代幣化貨幣市場基金為例，說明區塊鏈技術可以對現有金融產品進行升級：支持持有穩定幣此類鏈上資產的客戶，讓他們既能獲取傳統金融市場的常規收益，又能保留資金配置的靈活性。 Yoyee說：「科技應當拓展選擇，而非取代選擇。代幣化為機構提供了更多選項，能夠幫助它們更高效地管理流動性與資本。是否採用這些解決方案最終由機構自主決定，我們的角色是在它們準備就緒時，提供安全、可信的接入渠道。」

在整場討論中，Yoyee始終強調，機構級數字資產應用的成功，核心在於理解客戶的深層目標，而非單純地向其引入新技術。 她指出，隨著數字資產與主流金融體系的融合程度不斷加深，只有那些能夠兼顧良好合規成績、可信基礎設施搭建、與金融機構深度協作的平台，才能收穫長期發展的成功。 請在社交媒體上關注#NewFinancialPlatform。 關於Bybit Bybit是一個全新的金融平台‌。 我們堅信，每個人都理應享有地球上的每一個金融機會。正因如此，我們正在打造首個智能平台，讓身處任何地點的所有人都能與全球金融體系相連‌。