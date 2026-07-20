在收購NOBI多數股權後，Bybit推出印尼平台

阿聯酋迪拜2026年7月17日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit，在完成對PT Enkripsi Teknologi Handal（原NOBI）的多數股權收購後，已在印尼推出本土運營的平台。此舉讓Bybit印尼成為在印尼金融服務管理局(OJK)監管下合規運營的本地實體。

此舉體現了Bybit「監管優先」的擴張戰略，在該戰略下，Bybit通過搭建本地合規架構、獲取持牌實體資質、持續與監管機構溝通的方式開拓新市場。印尼被Bybit視為長期戰略市場，而非短期增長機會。

上線之初，Bybit印尼計劃分階段推出服務，首批上線500多個交易對。平台將採用符合本地要求與Bybit全球標準的機構級流動性、市場監控系統及風控機制。後續所有產品及服務上線都將遵循相關要求，並將同步做好信息披露與消費者權益保護。