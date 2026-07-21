AI For Network & Network For AI：協同創新，共築亞太數字未來

亞太地區首屆寬帶產業發展峰會：監管機構與運營商齊聚曼谷，共商行業發展議程 曼谷2026年7月21日 /美通社/ -- 7月14日，由全球雲網寬帶產業協會(WBBA)主辦的首屆2026亞太寬帶產業發展峰會(Broadband Development Summit APAC 2026)在曼谷召開，政府官員、標準機構及電信運營商齊聚一堂，就人工智能(AI)時代的網絡建設凝聚共識。 參加峰會的機構包括國際電信聯盟(ITU)、泰國國家數字經濟與社會委員會、WBBA、互聯網架構委員會(IAB)、亞太光纖網絡委員會(FNCAP)、世界無線局域網應用發展聯盟(WAA)、全球固定網絡創新聯盟(NIDA)和IPv6理事會(IPv6 Council)，以及Telkomsel、XLSmart、Surge、Globe、AIS、CMI和香港電訊(HKT)等亞太領先運營商，以及華為等產業夥伴共同出席大會。

峰會金句集錦 「為了搶抓AI時代的發展機遇，我們呼籲全行業加快寬帶演進、推進算網協同、強化跨域互聯，攜手為亞太地區構建更快、更智能、更綠色的數智基礎設施。」

—華為亞太運營商業務總裁鄧水根 (Denny Deng) 「高速寬帶早已不再只事關'上網'，它是支撐整個AI革命的核心關鍵基礎設施。我們不將AI視作普通工具，而是將其視為提升國家競爭力的核心引擎、改善全民生活品質的重要催化劑。」

—泰國國家數字經濟與社會委員會秘書長Wetang Phuangsup博士 「三大舉措錨定2030年發展路徑：我們必須彌合質量鴻溝，讓寬帶價值惠及所有人；我們必須構建適配AI的網絡——實現10G接入、800GE核心、端到端智能；同時我們必須依托統一標準，攜手推進落地。」

—WBBA總幹事馬丁-克裡納(Martin Creaner)

「想要邁向下一代網絡，網絡架構必須持續演進，以實現更廣的覆蓋、優良的品質、更強的安全與更高的智能。這一演進是Net5.5G的核心支撐，讓網絡不再只是基礎設施，更成為賦能AI、強化韌性與效率、支撐眾多行業數字化轉型的基石。」

—華為行業標準化專家、IAB主席和互聯網工程任務組(IETF)成員德魯夫-多迪(Dhruv Dhody) 「在整個亞太地區，光纖正從家庭、辦公場景延伸至室內空間、設備與各類機器。通過協同合作，我們能夠加速光纖技術創新與落地普及，打造真正適配AI需求的基礎設施。」

—FNCAP市場情報委員會主席Ilham Nandana

「故障在客戶感知前就已修復！AIS正重新定義高端家庭寬帶，將超高速連接與AI驅動的網絡智能、智能家居生態深度融合，提供主動式隱形卓越服務，把網絡連接轉化為差異化客戶價值與可持續的ARPU（每用戶平均收入）增長。」

—AIS寬帶業務的技術部負責人Thanit Chaiyaboonthanit 「為沒有網絡的人們帶來連接：大規模地提供平價寬帶。這能夠創造獲取全球信息的平等渠道，並為印尼的數字社會提供支持。」

—印尼Surge首席技術官Shannedy Ong 「超越連接本身：Telkomsel正轉型為真正的價值創造者。依托我們在固定寬帶(FBB)領域的市場領先覆蓋優勢，通過卓越服務、客戶忠誠度體系與下一代家庭生態，為業務增長賦能。」

—印尼Telkomsel銷售總監Stanislaus Susatyo

「我們不再將AI視作附加功能，Globe的思路反而從架構層面切入，把智能能力嵌入網絡建設、產品銷售與運營全流程的核心環節。」

「AI持續監測網絡健康狀態、用戶行為與服務質量，無需等待故障發生，系統就能預判性能劣化並自動觸發修復動作。憑借分鐘級的網絡健康感知能力，我們的系統就能自動解決30%的Wi-Fi問題，全程無需人工介入。」

—Globe Telecom寬帶業務集團負責人Danny Theseira 「華為推進光網與AI協同戰略，實現光網與AI的協同發展。AI-ON助力運營商構建以AI為中心的全光目標網，構建亞太區域1-5-20ms時延圈，支撐高效的聯算和用算，並通過發展千兆/超千兆家庭寬帶，為用戶提供極致的上網體驗，加速AI業務的全面普及。」

—華為光產品線副總裁兼首席營銷官金志國(Kim Jin)

「連接不只是技術本身，它是民生生命線、機遇承載平台，更是可持續發展的核心驅動力。我堅信，連接與AI的交叉融合，將塑造出更智能、更具韌性的網絡未來。」

—國際電信聯盟電信發展局主任科斯馬斯-扎瓦扎瓦(Cosmas Zavazava)博士 「性能與用戶體驗是邁向下一代WLAN的核心路徑。依托標準體系與AI驅動的創新，讓我們攜手所有利益相關者，共同探索面向未來的自主WLAN發展之路。」

—世界無線局域網應用發展聯盟秘書長楊鶴(Crane H. Yang)博士 「在本次峰會上，NIDA與WBBA簽署了諒解備忘錄，將通過聯合制定行業標準、協調全球規則、共享垂直行業洞察，加速下一代網絡演進，打造標桿性智慧城市樣板。」

「NIDA聚焦推進網絡架構標準落地，WBBA負責推動凝聚寬帶演進的全球共識，二者天然的戰略互補性為後續合作創造了廣闊空間。」

—全球固定網絡創新聯盟秘書長鄧一鷗(Joey Deng)

「ION-2030項目旨在制定AI時代下一代光網絡的全球標準，為各類AI應用與服務提供極致體驗。WBBA將與ITU攜手加速其落地推進，這是亞太利益相關者主動影響光寬帶網絡未來走向的獨特機遇。」

—華為標準化首席專家、WBBA工作組1主席、ETSI ISG F5G副主席Marcus Brunner博士 「向AI時代轉型，離不開高質量、確定性的數字底座支撐。馬來西亞通過發佈Net5.5G政策指引，正加速推進基於IPv6的下一代網絡標準演進，搭建創新型基礎設施以釋放AI價值，支持為2030年打造繁榮的數字經濟。」

—IPv6理事會亞太區主席、WBBA行業合夥人Sureswaran Ramadass教授

「數字經濟正在亞太地區蓬勃發展，AI正成為智能化轉型的核心驅動力。中國移動國際公司(CMI)正在整合中國先進的AI能力與綜合通信、算力、AI服務資源，推動區域產業增長。未來，CMI將與行業夥伴緊密協作，共同打造亞太地區AI驅動的共享未來。」

—中國移動國際公司亞太區商業與技術董事總經理Paul Lin 「下一代網絡基礎設施是智能經濟的'氧氣'。通過融合前沿800G連接能力與量子安全防護體系，香港電訊正築牢核心基礎，助力香港企業保持高競爭力、保障業務安全，從容應對未來算力範式的變革。」

—香港電訊寬帶設計及網絡安全部門副總裁Wilson Cheung

「向Net5.5G AI廣域網演進，是XLSMART面向未來強化傳輸網絡能力的關鍵一步。通過逐步落地AI輔助運營、SRv6、SDN（軟件定義網絡）、服務差異化調度與更高容量的傳輸基礎設施，我們正提升網絡智能化水平、運營效率與服務韌性，同時支撐長期可持續發展。這一轉型是持續推進的過程，契合關於AI原生寬帶網絡的產業願景。我們將攜手技術夥伴與更廣泛的生態系統，持續打磨能力，實現更優網絡性能，滿足印尼不斷增長的數字連接需求。」

—XLSMART傳輸網絡轉型部的傳輸自主與編排負責人Regie Ginanjar

「面向AI時代，華為通過安全韌性、多維感知和網絡自治升級IP承載網，賦能運營商保障業務體驗、加速變現、提升效率，開啟智能聯接新篇章。」

—華為數據通信產品線副總裁王武偉(Arthur Wang) 匯聚共識 與會嘉賓一致認為，隨著寬帶、IP、算力與跨境網絡等數字基礎設施加速融合，網絡正從「連接基礎設施」向「智能基礎設施」全面演進，為AI創新和產業協同發展提供關鍵支撐。 峰會期間，WBBA正式發佈AI-Net認證體系，面向國家政策、產業生態和網絡智能化發展，打造全球統一的網絡智能化評估基準。XLSmart成為全球首家獲評AI-Net標桿企業的運營商，依托Net5.5G發展路線圖，印尼也成為首批擁有AI-Net認證運營商的國家之一。