Bybit升級AI Skill Hub 上線AI適配型收益交易策略市場

阿聯酋迪拜2026年7月20日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 在旗下 AI Skill Hub 內新增Skill Marketplace板塊，並推出三款專為收益型交易策略打造的 AI Earn Skill 。後續該市場還將上線更多工具，進一步完善Bybit依托數據驅動搭建的AI生態體系，為加密資產收益優化提供定制化智能解決方案。

三款全新智能收益工具專為希望優化年化收益率和資產增值策略，從而實現交易自動化、收益穩定化的交易者打造；內置風控防護機制，並配套詳細的操作指引，幫助用戶理清運行邏輯、策略參數與潛在收益表現。

AI已成為交易與投資領域的核心工具，能夠支持交易者規模化執行複雜策略、實時響應市場行情、對多元資產組合優化風控。Bybit推出的AI Skill開創了行業全新模式：平台預制智能化交易方案，全自動完成決策與下單操作，同時用戶可完全自主掌控策略參數與風險承受上限。