TELOSIN 推出「The Dual Transformation 雙重蛻變」：Y PRO Red、Y PRO Blue 聯同全新 Lumiactive Collection 構建完整護膚系統

全新護膚系統結合 FDA 認可、源自 NASA 科研啟發的光學科技、專屬護膚配方，以及 Karim Rashid 屢獲殊榮的專利設計；香港發布盛會吸引逾 2,000 名嘉賓參與

香港 - 2026年7月21日 - TELOSIN 正式推出 「The Dual Transformation 雙重蛻變」，以兩款專為不同肌膚需要而設的家用光學美容儀器——Y PRO Red 及 Y PRO Blue——配合全新 Lumiactive Collection，重新演繹個人化家居護膚體驗。





是次產品發布融合先進光學美容科技、針對性護膚配方，以及由國際知名設計師 Karim Rashid 參與創作、屢獲殊榮的專利設計。



有別於將多種通用模式集中於單一儀器，TELOSIN 特別研發兩款獨立美容儀器，建立兩條清晰而專屬的護膚路徑。



Y PRO Red 專為重視肌膚年輕感的護膚程序而設，有助改善肌膚緊緻度、質感及光澤的外觀。



Y PRO Blue 則針對容易出現瑕疵、油脂分泌較旺盛或膚況不穩定人士的日常護膚需要。



兩款儀器結合 FDA-cleared 技術，並從 NASA 相關科研發展所啟發的光學創新中汲取靈感。



全新 Lumiactive Collection





兩款 Y PRO 儀器同步配合全新 Lumiactive Collection，系列包括：



LUMIRED Red LED Treatment Gel

LUMIBLUE Blue LED Treatment Gel

Blue Light Defense Cream

美容儀器與專屬配方共同構成 TELOSIN 的一體化護膚理念。Lumiactive 專屬護理凝膠旨在為相應的 Y PRO 護理程序作好肌膚準備，而 Blue Light Defense Cream 則作為品牌整體日常護膚程序的一部分，完成整個護膚步驟。透過將美容儀器與配方研發成一個相互配合的完整系列，TELOSIN 希望令先進光學護膚科技更容易理解、更具個人化，並能自然融入日常家居護膚程序。整個系統圍繞兩種針對性蛻變而設：紅光護膚路徑著重肌膚年輕感與活力；藍光護膚路徑則著重肌膚淨澈度與平衡。TELOSIN 亦透過品牌網站上的專家影片系列，進一步推動有關光學護膚科技的科學討論。系列邀請兩位醫學專業人士分享專業觀點：，專長涵蓋整形及重建外科，以及先進面部美容程序。，專長為美容醫學，並擁有廣泛的國際醫學培訓及專業經驗。透過專家系列，TELOSIN 以容易理解的方式，讓消費者認識光學護膚背後的原理，以及專業美容醫學知識、美容科技與家居護膚之間不斷發展的關係。醫學專業視角被納入品牌的整體教育內容，反映 TELOSIN 致力透過具根據的科學討論和負責任的消費者教育支持產品創新。Y PRO Red 及 Y PRO Blue 與全球最具代表性的當代設計師之一合作創作。兩款儀器採用屢獲殊榮的專利設計，將 Karim Rashid 鮮明而獨特的設計語言，與 TELOSIN 的先進美容科技融為一體。流線型輪廓、獨立色彩識別及符合人體工學的外形，不僅用以承載先進科技，更把美容儀器轉化為可自然融入日常生活空間的當代設計精品。是次合作體現 TELOSIN 的品牌理念：先進美容儀器應同時兼具效能、簡易操作、使用舒適度及情感連繫。完整系列於在香港舉行的沉浸式發布盛會中正式亮相。大型活動共吸引參與，包括消費者、香港傳媒、社交媒體創作者、美容業界人士及受邀合作夥伴。發布盛會邀得國際知名設計師、MIRROR 成員、著名演員及歌手，以及參與。Karim Rashid 於活動中分享兩款儀器屢獲殊榮專利設計背後的創作理念，而 Dr. Harvey Ho 則講解紅光與藍光科技在不同護膚路徑中的應用。Ian Chan 與 Linda Chung 亦於發布環節親身體驗兩種護膚程序，示範 Y PRO 儀器與 Lumiactive 專屬配方如何融入當代家居護膚生活。Dr. Harvey Ho 表示：「The Dual Transformation 證明先進美容科技並不需要予人過於臨床或複雜的感覺。」他續指：「TELOSIN 將兩款專屬光學美容儀器與 Lumiactive 配方結合，創造出更具針對性、更容易理解的家居護膚方式。紅光與藍光兩條不同護膚路徑，亦有助消費者更清楚了解不同科技如何配合不同的肌膚需要。」是次活動吸引逾 2,000 名嘉賓參與，成為 TELOSIN 完整產品生態系統面向公眾的重要發布：兩款針對性美容儀器、三款互相配合的護膚產品，以及一套完整的個人化光學護膚理念。透過 Y PRO Red、Y PRO Blue 及 Lumiactive Collection，TELOSIN 推出的不只是兩款獨立美容儀器。「The Dual Transformation」代表一套完整護膚系統，從清晰的護膚目標、專屬配方，到屢獲殊榮的專利設計，均圍繞不同肌膚需要而建立。這亦反映 TELOSIN 的長遠品牌願景：令先進光學美容科技更具個人化、更容易使用及更容易融入生活，同時保留當代高端美容消費者所重視的優質設計體驗。