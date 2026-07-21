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出版：2026-Jul-21 10:00
更新：2026-Jul-21 10:00
Media OutReach Newswire

TELOSIN 推出「The Dual Transformation 雙重蛻變」：Y PRO Red、Y PRO Blue 聯同全新 Lumiactive Collection 構建完整護膚系統

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全新護膚系統結合 FDA 認可、源自 NASA 科研啟發的光學科技、專屬護膚配方，以及 Karim Rashid 屢獲殊榮的專利設計；香港發布盛會吸引逾 2,000 名嘉賓參與

香港 - 2026年7月21日 - TELOSIN 正式推出 The Dual Transformation 雙重蛻變」，以兩款專為不同肌膚需要而設的家用光學美容儀器——Y PRO RedY PRO Blue——配合全新 Lumiactive Collection，重新演繹個人化家居護膚體驗。

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是次產品發布融合先進光學美容科技、針對性護膚配方，以及由國際知名設計師 Karim Rashid 參與創作、屢獲殊榮的專利設計。

有別於將多種通用模式集中於單一儀器，TELOSIN 特別研發兩款獨立美容儀器，建立兩條清晰而專屬的護膚路徑。

Y PRO Red 專為重視肌膚年輕感的護膚程序而設，有助改善肌膚緊緻度、質感及光澤的外觀。

Y PRO Blue 則針對容易出現瑕疵、油脂分泌較旺盛或膚況不穩定人士的日常護膚需要。

兩款儀器結合 FDA-cleared 技術，並從 NASA 相關科研發展所啟發的光學創新中汲取靈感。

全新 Lumiactive Collection

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兩款 Y PRO 儀器同步配合全新 Lumiactive Collection，系列包括：
  • LUMIRED Red LED Treatment Gel
  • LUMIBLUE Blue LED Treatment Gel
  • Blue Light Defense Cream
美容儀器與專屬配方共同構成 TELOSIN 的 Prepare, Treat, Protect 一體化護膚理念。

Lumiactive 專屬護理凝膠旨在為相應的 Y PRO 護理程序作好肌膚準備，而 Blue Light Defense Cream 則作為品牌整體日常護膚程序的一部分，完成整個護膚步驟。

透過將美容儀器與配方研發成一個相互配合的完整系列，TELOSIN 希望令先進光學護膚科技更容易理解、更具個人化，並能自然融入日常家居護膚程序。

整個系統圍繞兩種針對性蛻變而設：紅光護膚路徑著重肌膚年輕感與活力；藍光護膚路徑則著重肌膚淨澈度與平衡。

TELOSIN 背後的科學專業視角

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TELOSIN 亦透過品牌網站上的專家影片系列 The Science Behind Telosin，進一步推動有關光學護膚科技的科學討論。

系列邀請兩位醫學專業人士分享專業觀點：

Dr. Omer Wolf 醫生，專長涵蓋整形及重建外科，以及先進面部美容程序。

Dr. Uri Berger 醫生，專長為美容醫學，並擁有廣泛的國際醫學培訓及專業經驗。

透過專家系列，TELOSIN 以容易理解的方式，讓消費者認識光學護膚背後的原理，以及專業美容醫學知識、美容科技與家居護膚之間不斷發展的關係。

醫學專業視角被納入品牌的整體教育內容，反映 TELOSIN 致力透過具根據的科學討論和負責任的消費者教育支持產品創新。

Karim Rashid 屢獲殊榮的專利設計

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Y PRO Red 及 Y PRO Blue 與全球最具代表性的當代設計師之一 Karim Rashid 合作創作。

兩款儀器採用屢獲殊榮的專利設計，將 Karim Rashid 鮮明而獨特的設計語言，與 TELOSIN 的先進美容科技融為一體。

流線型輪廓、獨立色彩識別及符合人體工學的外形，不僅用以承載先進科技，更把美容儀器轉化為可自然融入日常生活空間的當代設計精品。

是次合作體現 TELOSIN 的品牌理念：先進美容儀器應同時兼具效能、簡易操作、使用舒適度及情感連繫。

The Dual Transformation」香港發布盛會吸引逾 2,000 名嘉賓

完整系列於 2026630 在香港 WTC Mall 舉行的沉浸式發布盛會 The Dual Transformation 中正式亮相。

大型活動共吸引 2,000 名嘉賓 參與，包括消費者、香港傳媒、社交媒體創作者、美容業界人士及受邀合作夥伴。

發布盛會邀得國際知名設計師 Karim Rashid、MIRROR 成員 陳卓賢 Ian Chan、著名演員及歌手 鍾嘉欣 Linda Chung，以及 Dr. Harvey Ho 參與。

Karim Rashid 於活動中分享兩款儀器屢獲殊榮專利設計背後的創作理念，而 Dr. Harvey Ho 則講解紅光與藍光科技在不同護膚路徑中的應用。

Ian Chan 與 Linda Chung 亦於發布環節親身體驗兩種護膚程序，示範 Y PRO 儀器與 Lumiactive 專屬配方如何融入當代家居護膚生活。

Dr. Harvey Ho 表示：「The Dual Transformation 證明先進美容科技並不需要予人過於臨床或複雜的感覺。」

他續指：「TELOSIN 將兩款專屬光學美容儀器與 Lumiactive 配方結合，創造出更具針對性、更容易理解的家居護膚方式。紅光與藍光兩條不同護膚路徑，亦有助消費者更清楚了解不同科技如何配合不同的肌膚需要。」

是次活動吸引逾 2,000 名嘉賓參與，成為 TELOSIN 完整產品生態系統面向公眾的重要發布：兩款針對性美容儀器、三款互相配合的護膚產品，以及一套完整的個人化光學護膚理念。

完整的雙重護膚系統

透過 Y PRO Red、Y PRO Blue 及 Lumiactive Collection，TELOSIN 推出的不只是兩款獨立美容儀器。

「The Dual Transformation」代表一套完整護膚系統，從清晰的護膚目標、專屬配方，到屢獲殊榮的專利設計，均圍繞不同肌膚需要而建立。

這亦反映 TELOSIN 的長遠品牌願景：令先進光學美容科技更具個人化、更容易使用及更容易融入生活，同時保留當代高端美容消費者所重視的優質設計體驗。




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關於 TELOSIN

TELOSIN 專注研發高端家用美容儀器及配套護膚產品，將先進光學科技、科學專業視角、屢獲殊榮的專利設計及直觀使用體驗融為一體。

透過持續產品研發，以及與國際知名設計師及醫學專業人士合作，TELOSIN 致力令先進美容科技更個人化、更容易接觸，亦更具吸引力。

TELOSIN 產品現可於官方網站 www.telosin.com****The Mineral Boutique 專門店、指定高端零售商及領先專業診所選購。

如欲了解更多產品資訊、專家影片及品牌詳情，請瀏覽 **www.telosin.com**。

關於作家
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作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

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