淇譽電子推出搭載密閉式低音設計的三分頻書架音箱，重新定義桌面音訊

淇譽電子產品經理許家豪（Ben Hsu）表示，該音頻平台圍繞三大核心理念開發：小巧體積、深沉低頻下潛以及數字連接能力。它沒有沿用眾多緊湊型有源音箱普遍採用的傳統二分頻倒相式方案，其全新設計採用三分頻密閉箱體架構，在275毫米×150毫米×170毫米的箱體中實現30赫茲的低頻下潛。

許家豪指出，根據淇譽電子的內部市場分析，不少售價在1000至4000美元區間的緊湊型監聽音箱，仍依賴更大的箱體容積、倒相式調音以及傳統上面向專業工作室的模擬輸入。儘管此類產品在音質準確度和可靠性方面依舊表現出色，但並未充分滿足用戶的需求——他們想要一款能夠同時適配個人電腦（PC）、電視、遊戲機和流媒體設備的緊湊型音箱。

許家豪表示，該音頻平台在研發階段就直接將日本和歐洲的成熟專業監聽系統，以及高端桌面Hi-Fi產品作為對標基準。

許家豪表示，淇譽電子的新平台採用截然不同的產品定位——採用更小的箱體、更深的低頻下潛、有源三分頻處理、DSP（數字信號處理器）分頻控制，以及USB-C和HDMI ARC此類數字接口。

具備30赫茲低頻下潛、有源三分頻架構與現代數字連接能力的緊湊型密閉箱體設計

許家豪解釋說，絕大多數緊湊型有源音箱採用二分頻結構，原因是其設計更簡單、體積更小、更易於製造。淇譽電子的這款平台則採用三分頻架構，能夠更精準地分離高頻、中頻與低頻信號。

他表示，該設計提升了中頻解析力、人聲層次與聲場控制力——這些特性對於近場桌面聆聽場景而言尤為關鍵。通過將DSP主動分頻控制與D類放大技術相結合，該平台在此類產品中實現了極為少見的小體積三分頻結構。