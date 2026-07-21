Sow Fertility創辦人兼行政總裁Dawn Chan獲選《Tatler》Gen.T 2026年香港「明日領袖」 致力填補女性生殖健康支援缺口

關於Sow Fertility

Sow Fertility致力革新亞洲的生殖健康及家庭建立支援，透過企業及保險合作夥伴提供全面而靈活的生育福利方案，並同時為個人會員提供服務。公司提供個人化的全程支援——包括專屬Care Companions（關護夥伴）一對一陪伴會員走過旅程的每一階段——協助會員及員工應對生育、產前產後及家庭建立方面的挑戰，締造更健康、更具生產力的團隊與蓬勃發展的企業。Sow Fertility由創辦人兼行政總裁Dawn Chan領導。



如欲了解更多資訊，請瀏覽：

https://www.sowfertility.com/



