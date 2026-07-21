Sow Fertility創辦人兼行政總裁Dawn Chan獲選《Tatler》Gen.T 2026年香港「明日領袖」 致力填補女性生殖健康支援缺口

香港 - 2026年7月21日 - Sow Fertility創辦人兼行政總裁Dawn Chan獲選為《Tatler》Gen.T 2026年香港「明日領袖」（Hong Kong Leaders of Tomorrow 2026），以表彰她在推動女性健康、生育護理及生殖醫療服務方面，對香港以至亞洲地區作出的貢獻。
是次獎項肯定了Dawn Chan致力填補生育、產前產後護理及家庭建立旅程中的支援缺口——對許多人而言，這段旅程往往在缺乏引導、統籌及職場理解的情況下獨自走過。
Gen.T於2016年創立，寓意「明日世代」（Generation Tomorrow）。今年適逢十週年，十年來持續發掘及表揚塑造亞洲未來的創辦人、創意人才、創新者及變革者。
填補支援缺口
在亞洲各地，正在經歷生育及家庭建立抉擇的人士，往往需要獨自面對分散的醫療體系、不透明的費用，以及極為個人的抉擇——加上圍繞這些議題的污名與沉默，令旅程倍感孤立。Sow Fertility正是為填補這一缺口而創立：不僅提供資訊，更在旅程的每一階段與會員並肩同行。
「創立Sow Fertility，源於一個簡單而深刻的個人信念：生育與生殖健康，不應令人感到困惑、孤立，或無從獨自面對。」Sow Fertility創辦人兼行政總裁Dawn Chan表示。
這一信念體現於Sow的Care Companions（關護夥伴）服務——由專屬支援專員一對一陪伴會員，從初步探索、生育評估，到治療、懷孕及產後護理，全程引導。這一模式讓會員無需獨自摸索：引導、統籌與情感支援，本身就是旅程的一部分。
消除生育與家庭建立的污名
Dawn Chan的領導工作亦致力推動社會以更開放的態度討論多元的成家路徑。在亞洲不少地區，根深蒂固的文化觀念持續影響大眾對生育及家庭建立的看法，窒礙公開對話，亦令走在這段旅程上的人士難以獲得社群及職場的支持。透過倡議工作，她致力創造更共融、更透明的對話空間，讓生育力保存、輔助生殖科技以及非傳統家庭結構等選擇，得到理解、尊重與支持。
將支援帶入職場
對大多數在職人士而言，支援缺口最明顯之處，正是他們投放最多時間的地方：職場。Sow Fertility與僱主、保險公司及業界組織攜手合作，協助企業建立對生育及家庭建立友善的職場——涵蓋生育、懷孕、產後，以至日益受關注的圍絕經期及更年期支援——讓員工毋須再獨自、無聲地應對治療週期、覆診及康復。
Dawn Chan亦一直積極倡議香港以至亞洲各地改善生殖健康政策，包括擴大生育治療的可及性、提升可負擔程度，以及建立更完善的支援體系。是次殊榮突顯了職場福利與公共政策必須與現代家庭建立的實際情況接軌——如今的時間表、選擇與路徑正日趨多元。
推動生殖健康平權的浪潮
Dawn Chan獲選「明日領袖」，不僅反映其個人影響力，亦標誌著區內對女性健康及生殖權益的重視正不斷提升。Sow Fertility將繼續致力建設一個無人需要獨自面對生殖健康旅程的未來——讓支援變得可及、免於污名，並融入人們日常倚賴的體系之中。
有關Dawn Chan的Gen.T個人專訪，請瀏覽Tatler Asia網站；完整得獎名單可於《Tatler》Gen.T 2026年香港「明日領袖」專頁查閱。
以下是我們網站上的新聞稿：https://www.sowfertility.com/zh-hk/blog-post/sow-fertilitys-ceo-recognised-as-tatler-gen-ts-leaders-of-tomorrow-for-advancing-conversation-on-womens-reproductive-health
關於Sow Fertility
Sow Fertility致力革新亞洲的生殖健康及家庭建立支援，透過企業及保險合作夥伴提供全面而靈活的生育福利方案，並同時為個人會員提供服務。公司提供個人化的全程支援——包括專屬Care Companions（關護夥伴）一對一陪伴會員走過旅程的每一階段——協助會員及員工應對生育、產前產後及家庭建立方面的挑戰，締造更健康、更具生產力的團隊與蓬勃發展的企業。Sow Fertility由創辦人兼行政總裁Dawn Chan領導。
如欲了解更多資訊，請瀏覽：
https://www.sowfertility.com/