Social Power Limited成立十五週年 隆重推出全新Beagle AI智能社交聆聽平台

以自然直覺驅動 助品牌精準掌握社群脈搏 香港2026年7月21日 /美通社/ -- 亞太區領先的社交聆聽（Social Listening）專家Social Power Limited宣布邁向成立十五週年，並隆重推出全新AI智能社交聆聽平台 — Beagle AI。面對近年社交平台內容急速膨脹、討論高度碎片化，以及企業對即時決策資訊的需求日益增加，Beagle AI 應運而生，致力協助品牌在龐大資訊中快速找出真正重要的市場訊號，將數據轉化為清晰可行的方向。這亦標誌著 Social Power 由傳統監測服務邁向更智能化的決策支援階段。 Social Power Limited 創辦人兼行政總裁羅健恩先生表示：「過去十五年，Social Power 一直為品牌提供專業社群情報分析與危機管理支援服務，至今已服務超過300家企業，涵蓋金融、保險、電訊、零售及快速消費品等行業。公司自設技術團隊，建立專有數據系統，覆蓋逾十萬個本地數據來源及亞太區主流社交與媒體平台。透過危機監測、品牌健康追蹤及深度數據分析，協助客戶有效應對輿論挑戰。隨著 Threads 等新興平台興起，資訊傳播更快、討論更即時、社群互動更複雜，品牌需要更高效率的社群洞察工具。Beagle AI以「追蹤本能」為核心概念，協助品牌在龐大雜訊之中精準識別關鍵訊號，讓社群聆聽由被動監測提升至主動洞察與策略支援。」

Beagle AI 採用先進的「多模型混合架構」，憑藉三大主要功能解決品牌的痛點： 高效數據清洗（Data Cleansing）

系統可深度識別廣東話俗語、中英夾雜語句及本地網絡迷因（memes），有效過濾高達 25% 的廣告垃圾內容、機器人發文及無效雜訊，確保所有分析建基於真實且具代表性的用戶聲音，提升數據準確度與洞察價值。



AI 智能分類與自訂情感分析（AI Categorization & Sentiment）

突破傳統「正面／負面」二元分類框架，精準辨識反諷語氣，並可分開分析「文章整體情感」與「對品牌實際影響」。Beagle AI 理解同一則貼文對品牌、競爭對手或消費者可能產生不同影響，因此支援企業按自身業務邏輯自訂分析規則與調整情緒指數，令洞察更貼合實際營運及策略部署需要。



決策級洞察撰寫（Insight Writing）

內建 AI 策略問答助手，支援自然語言提問及多語言翻譯功能，能快速整合重點並生成高管級決策報告。同時配備 WhatsApp 即時預警機制，在危機萌芽的「黃金兩小時」內自動識別潛在風險並發出附帶敏感度評分的通知，協助品牌迅速應對、精準管理風險。

在日前舉辦的「SIGNAL '26」專題研討會上，亦首次展示 Beagle AI 的實戰應用成果。團隊針對香港最具話題性的社群平台 Threads 進行語意分析，發現自稱「i 人」（內向型）的用戶數量為「e 人」（外向型）的兩倍，「內耗」、「焦慮」成為 Gen Z 高頻詞彙，反映新世代對「情緒價值」與真實連結的重視。系統同時精準捕捉「脆友」、「老 BEST」等關鍵詞，並識別平台盛行的自嘲式「向高級大人討教文化」，展示 AI 如何將碎片化討論轉化為具策略意義的市場洞察。 羅先生續指：「Beagle AI的商業價值，在於讓企業建立屬於自己的智能社群決策系統。傳統工具往往讓企業淹沒在無盡的圖表中，卻無法給出商業答案。Beagle AI 的面世，不僅鞏固了我們在大型機構的領先地位，下一個核心戰略更是將我們服務企業客戶的頂尖大數據技術『普及化』，全面進軍中端市場。我們希望降低技術與預算門檻，讓中小企業無需負擔巨額成本，也能利用頂尖 AI 實踐精準的數據決策，縮小與大型企業的科技差距。」

十五年來，Social Power Limited致力於讓品牌真正「聽懂」社群聲音。Beagle AI不僅是工具升級，更是從「被動監測」走向「主動決策」的理念升級。展望未來，Social Power Limited將以Beagle AI為核心，持續拓展亞太市場，善用生成式 AI 的跨語言能力，協助企業整合社群數據與業務指標，建立更完整的市場視野。 關於 Social Power Limited Social Power Limited 成立於 2011 年，是香港首屈一指的社交媒體聆聽及智能情報諮詢公司。公司專精於危機監控、市場調查及品牌健康追蹤，為亞太區品牌提供在數碼時代不可或缺的數據洞察與策略工具。