Ecolab藝康參與 2026 亞洲生技大展，以污染控制、智慧清潔與病媒防護解決方案守護生技製程安全

台北2026年7月21日 /美通社/ -- 全球水、衛生與感染預防解決方案領導品牌藝康（Ecolab）上週再度於 2026 亞洲生技大展展示最新的整合解決方案，今年藝康以「生命科學衛生安全」與「生物製程優化」為核心，於展會現場呈現涵蓋「潔淨室污染控制」、「醫療器械與臨床感染控制」、「食品飲料工廠清潔衛生」，以及「高潔淨場域病媒防護」的整合解決方案。與業界攜手聚焦生技產業鏈、創新技術與國際交流，為生技、製藥、醫療與相關供應鏈業者提供重要交流平台。

在主展區生命科學領域，潔淨室污染控制以Klercide™ 無塵室清潔與消毒方案提供無菌酒精、生物殺滅劑、殺孢子劑與低殘留解決方案，可支援日常清潔、輪替消毒與無塵室污染控制需求；Bioquell® 生物去汙解決方案則採用過氧化氫燻蒸技術，適用於無塵室、隔離器、傳遞窗與關鍵環境的自動化生物去汙作業。聚焦 GMP 廠房污染控制，適用於藥業、CDMO 及受 GMP 規範的潔淨室空間。 在醫療器械與臨床感染控制應用上，藝康亦展出針對內視鏡與精密手術器械再處理流程的完整解決方案，涵蓋器械清潔、浸泡消毒到乾燥儲存等關鍵環節。其中，MDG DRS 222 內視鏡乾燥儲存櫃針對醫療院所內視鏡中心設計，透過經驗證的乾燥程序與 HEPA H14 過濾系統，協助內視鏡在清洗消毒後維持安全儲存狀態；搭配 Aniosyme Synergy 5 五重酵素清潔劑、Anioxyde 1000 LD 高層次消毒劑與 Opaster'Anios 高效能器械消毒劑等產品，可支援手術器械與內視鏡在清潔、浸泡與高層次消毒流程中的不同需求，協助醫療院所提升再處理品質、降低交叉污染風險，並強化臨床端感染控制防線。

藝康合作夥伴「興全生醫」也在展區展示 Purolite 液體製程解決方案。這系列親和性與離子交換樹脂（例如 Praesto™），採用專利噴射（Jetting）技術，能提供粒徑極度均勻的樹脂粒子。不僅大幅提升單株抗體（mAb）與重組蛋白的回收率與純度，也解決了製程放大時裝柱失敗與解析度不佳的挑戰。 藝康台灣業務發展經理謝仲韋表示：「隨著生技產業持續朝向高規格製程、精準製造與國際法規接軌發展，企業對於潔淨、安全、合規與效率的要求也日益提升。從製藥與 CDMO 場域的潔淨室污染控制，到醫療院所的內視鏡與手術器械再處理，皆需要更完整且系統化的衛生管理思維。藝康透過 Klercide™ 潔淨室清潔消毒方案、Bioquell® 生物去汙技術、內視鏡乾燥儲存與器械清潔消毒產品，協助客戶從環境、設備到流程全面降低污染風險，打造更安全、穩定且具韌性的生產與營運環境。

除了主展區外，藝康也於南科主題館展示全方位衛生與病媒防護能力。隨著藝康南科研發中心正式啟用，藝康在南科展區特別展示食品飲料部與病媒防治部的智慧化技術，包含可利用數據監測優化設備就地清洗的 CIP IQ 智慧系統，以及針對生醫、高科技廠房設計的智能鼠類與飛蟲防治方案，從周界阻隔、監控到內部清洗，協助全面防堵生物性污染風險。 食品飲料事業部方面，本次展出內容包含 CIP IQ 與易克酵素清洗系列；這些解決方案可呼應生技、保健食品及特殊營養品工廠在清潔衛生、製程安全與品質管理上的需求。 同時，藝康持續深耕食品飲料與生技醫療等產業領域，以科學為基礎、數據為核心，協助客戶提升營運效率與優化製程管理。除了強化食品安全與製程安全外，藝康亦致力於協助客戶推動永續發展與可持續經營目標，進一步彰顯品牌保護價值，提升企業競爭力與市場信任度。

病媒防治方面，呈現以高潔淨產業為應用情境的防護思維，包含智能鼠類與飛蟲防治方案，協助生醫與高科技廠房提升監測效率、風險可視化與現場管理精準度，強化預防性蟲害管理能力，並提供客戶數據儀表板即時協助判斷風險層級。此一展示內容也呼應南科主題館對高潔淨、高規格製程環境的關注。 藝康表示，生技與製藥產業對潔淨、安全、合規與效率的要求日益提升，從潔淨室污染控制、設備清潔驗證，到食品飲料製程衛生與病媒防治管理，皆需要更系統化、數據化且可落地的整合方案。透過本次參與 2026 亞洲生技大展，藝康期待與製藥、生技、CDMO、食品飲料及高科技製造業者深入交流，協助客戶降低污染風險、優化現場管理，並支援更安全、更穩定且具韌性的生產環境。