榮盛石化先進材料項目擬引入SABIC入股 持股最高50%

根據協議，榮盛石化與SABIC正在評估由SABIC對榮盛新材料進行不少於 30% 且不超過 50% 的潛在股權投資，使該項目或可成為兩家全球領先石化企業之間的戰略合作。協議同時還為後續項目開發階段的相關工作搭建了合作框架，並為雙方推進潛在最終投資決策（ FID ）奠定基礎。

榮盛石化是全球領先的化工材料企業，運營全球規模最大的煉油化工一體化項目，化學品總產能逾 6,000 萬噸。公司是全球主要的聚酯、工程塑料、聚烯烴、橡膠及新能源材料生產商，其中 PX 、 PTA 產能穩居全球首位， PE 、 PP 、 PET 、 EVA 、 ABS 、 PC 及橡膠等核心產品產能長期位居全球前列。

此次合作雙方均實力雄厚，沙特基礎工業公司（ SABIC ）是全球知名的多元化化工企業，特種材料業務為其技術核心，產品矩陣涵蓋聚碳酸酯（ LEXAN™ ）、聚苯醚（ NORYL™ ）、工程熱塑性塑料（ LNP™ ）等高性能材料，兼具優異的耐熱、耐化學腐蝕和機械性能，廣泛服務於電子電氣、汽車輕量化、醫療健康等高端市場。

作為榮盛石化產業鏈延伸的關鍵落子，金塘新材料項目聚焦高性能樹脂、可降解塑料、特種聚酯及高端纖維等新材料賽道，著力提升先進化工材料自主供給能力，精準對接中國及亞洲新能源、電子電氣、高端包裝等關鍵下游產業持續增長的市場需求。此番強強聯合，項目有望充分融合榮盛石化的產業鏈一體化運營優勢與SABIC在先進材料領域的技術積澱及成熟客戶網絡，加速打造世界級新材料產業標桿。

榮盛石化與SABIC均對項目表達了高度期許。榮盛石化總經理項炯炯先生表示：「 本次合作是榮盛石化和SABIC之間具有里程碑意義的合作，也有望成為互利共贏的合作典範。此次戰略合作旨在發揮兩大行業龍頭各自優勢、依托雄厚綜合實力，共同研發先進化工材料並共同運營。當前市場環境複雜多變，雙方合作也將為化工行業注入重要的穩定力量，為客戶輸出價值更高、覆蓋更全面的產品解決方案。 」