海信發佈AI驅動增長戰略 擘畫智慧生活全新時代

青島2026年7月21日 /美通社/ -- 全球消費電子與家電領軍品牌海信正式發佈了一套完整的AI驅動增長戰略，為企業下一階段全球化發展指明方向，將持續深耕技術創新、智慧生活賽道，堅守長期用戶價值。 本次戰略於2026海信全球合作夥伴大會上公佈。該大會在紐約舉辦，舉辦時間恰逢2026年國際足聯世界盃™決賽前夕，海信邀全球客戶與合作夥伴齊聚現場，分享品牌面向AI時代的發展藍圖。 海信集團首席執行官於芝濤先生表示：「AI正在重塑各行各業，我們所有人都身處其中。邁入AI時代，我們必須順勢擁抱這股不可逆轉的浪潮。本次戰略升級圍繞五大核心支柱展開：擴大核心AI價值鏈業務佈局；依托AI驅動場景創新，將智能硬件升級為全屋智能陪伴終端；持續深耕長期體育營銷，夯實全球化品牌；堅持服務優先理念，優化用戶體驗；深化全球本土化佈局，為消費者與合作夥伴創造長期價值。」

整套戰略的核心，是海信對AI領域的長期深耕。公司正在搭建覆蓋全產業鏈的一體化AI生態體系。于先生指出：「將海信業務架構與AI體系結合，我們的發展願景十分清晰：圍繞AI重構整個業務版圖。」海信將推進AI Hub、半導體、智慧能源、激光顯示、汽車電子五大板塊業務增長，同時持續夯實智能終端核心主業。 對消費者而言，這意味著新一代產品將完成從智能設備到全屋智能陪伴終端的蛻變。這類終端可主動感知環境、讀懂用戶偏好、實現自然交互，並自主為用戶完成各類操作。于先生表示：「普通設備僅能執行指令，而智能陪伴終端的能力遠不止於此。它瞭解用戶，可以預判其需求，為家居生活增添溫情，這也是家電行業的未來發展方向。」

這一願景已在海信全系生態產品落地。依托V AI智能操作系統，海信電視可自主分析用戶偏好與使用意圖，在恰當時間推送高度個性化內容推薦。除影音娛樂外，海信ConnectLife平台實現家電互聯互通，覆蓋烹飪、洗護、空氣調節、能源優化四大場景智能陪伴能力，打造更智能、操作更簡易的全屋家居體系。 海信還將持續依托長期體育合作夯實全球品牌，借助體育這一全球通用語言拉近與各國消費者的距離。國際足聯首席商務官Romy Gai先生表示：「這是一次絕佳的合作。我們見證海信不斷成長，推出前沿LED等創新技術，並且在各級賽事的視頻助理裁判（VAR）系統落地工作中為我們提供支持。」

Harvey Norman Australia電器事業部執行總經理Haydon Myers先生表示：「我們十分珍視與海信的合作關係。海信持續在全球前沿技術研發、產品創新與品牌建設上加碼投入，連續三屆贊助國際足聯世界盃，充分彰顯了其全球化高端化發展的決心。這份長期投入不斷提升品牌勢能，為消費者、零售合作夥伴及整個行業帶來可持續價值。」 海信對全球體育賽事合作的長期佈局，與其國際化發展進程相輔相成。當下AI正在重塑全球各行各業，海信將持續融合技術創新、全球合作與以用戶為中心的產品創新，引領智慧生活全新時代。