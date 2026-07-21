積極融入雙迴圈發展新格局：俊發新螺螄灣與順豐國際達成戰略合作，賦能雲南輻射中心建設

昆明, 中國 - 2026年7月21日 - 2026年7月20日，"物貿一體·通達全球"——俊發·新螺螄灣×順豐國際物貿一體綜合服務平臺簽約儀式在新螺螄灣商業集團中心湖二樓會議廳舉行。雲南省商務廳、雲南省郵政管理局、昆明市商務局、昆明市口岸物流辦、官渡區人民政府等相關單位領導出席活動，順豐速運集團國際業務事業群負責人毛臻偉、俊發集團創始人李俊、常務副總裁李鎮廷，以及新螺螄灣商會代表、媒體代表共同見證簽約。





此次合作，雙方將充分發揮各自在商貿資源、物流網絡、供應鏈服務及數位化能力等方面的優勢，共建物貿一體綜合服務平臺，以"物貿出海"拓展國際空間，以"社區直達"深耕本地生活，構建內外貿一體化的商貿服務新生態。



攜手打造綜合服務平臺賦能商戶全球經營



活動現場，官渡區人民政府副區長、區政府黨組成員施飛在致辭中充分肯定了此次合作重要意義，是商貿實體與全球物流龍頭的優勢互補，也是官渡商貿產業高質量發展的重要實踐。官渡區政府將靠前服務、精准保障，全方位為平臺建設、產業發展、市場運營、企業發展保駕護航。



順豐速運集團國際業務事業群負責人毛臻偉表示，順豐國際依託69條國際航線、全球94個口岸清關資源、貨代及供應鏈業務覆蓋95個國家和地區以及255萬㎡海外倉網路，將為新螺螄灣商戶提供覆蓋國內攬收、國際運輸、關務清關、海外倉儲及海外配送的一體化供應鏈服務，幫助商戶降低物流成本、提升跨境流通效率。



俊發集團常務副總裁李鎮廷表示，當前雲南面向南亞東南亞輻射中心建設持續推進，中老鐵路"黃金大通道"效應持續釋放。俊發·新螺螄灣正加快由傳統商貿市場向綜合貿易服務平臺轉型，此次合作將進一步完善市場跨境服務能力，為商戶拓展國際市場提供更加高效、便捷的一站式綜合服務。



延伸平臺服務場景完善商貿服務生態



在與會嘉賓的共同見證下，俊發·新螺螄灣與順豐國際正式簽署戰略合作協議。圍繞商戶跨境經營需求，雙方將按照"分階段建設、分步驟實施"的思路，持續完善供應鏈平臺服務能力。



第一階段，將建設物流數位化服務平臺，打造集線上詢價、智能比價、運力匹配、可視物流、統一保險保障等功能於一體的物流服務體系，實現物流資源高效匹配，提升商戶發貨效率和物流透明度，並逐步完善回程貨源匹配能力，提高物流資源利用效率。



第二階段，將進一步整合商品交易、報關報檢、跨境支付、海外倉配等服務資源，逐步構建覆蓋跨境貿易全流程的綜合服務平臺，為商戶提供更加便捷、高效的一站式服務，讓俊發·新螺螄灣商品真正實現"一鍵賣全球"，持續提升企業全球經營能力。



延伸平臺服務場景完善商貿服務生態



在持續完善跨境貿易服務能力的同時，平臺服務將進一步向本地消費場景延伸。



活動現場，俊發七彩服務集團與順豐雲南同步簽署合作協議。俊發深耕雲南28年，已構建起覆蓋超100個社區的龐大生態網路，雙方將依託七彩服務社區資源優勢和順豐高效配送網路，共同完善社區末端配送體系，探索"源頭好貨直達社區"服務模式，為商戶拓展更加穩定的本地銷售管道，也為社區居民提供更加便捷、高效的消費體驗，進一步豐富平臺服務生態。



持續構建平臺生態閉環服務雲南開放發展



此次戰略合作，是新螺螄灣完善現代商貿服務體系的重要實踐，也是順豐國際持續深耕雲南跨境供應鏈市場的重要佈局。未來，雙方將持續深化合作，不斷完善物貿一體綜合服務平臺建設，持續提升跨境貿易服務能力，拓展商品流通場景，推動商流、物流、資訊流深度融合。積極融入"雙迴圈"發展新格局，利用好區位優勢，大力推動新螺螄灣"走出去"與"走進來"的雙向通道建設，進一步增強服務商戶鏈接國內國際兩個市場的綜合能力，為雲南建設面向南亞東南亞輻射中心、打造現代商貿流通體系貢獻新的力量。





