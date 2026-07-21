馬來西亞醫療攜頂尖醫院亮相香港，對接當地最具影響力醫療受眾

香港2026年7月21日 /美通社/ -- 隨著醫療遊客日益重視信任、品質和患者體驗，馬來西亞醫療旅遊理事會（MHTC）依託「馬來西亞醫療」（Malaysia Healthcare）品牌成功舉辦了「2026馬來西亞醫療周-香港站」活動。該活動是以「療癒邂逅好客之道」為主題的「2026馬來西亞醫療旅遊年」（MYMT 2026）活動的一部分，匯聚了馬來西亞領先的醫療服務提供商，與亞洲最具眼光且最具國際視野的受眾進行交流，進一步鞏固了馬來西亞作為首選醫療目的地的地位。香港以其高收入人口、國際化視野及對優質服務的強烈偏好而著稱，是醫療服務提供商尋求與重視專業醫療知識、便利性和個性化護理的消費者互動的重要市場。香港居民旅行經驗豐富，區域交通網絡發達，使其成為馬來西亞醫療服務提供商向積極尋求海外醫療選擇的受眾展示其能力的戰略平台。

馬來西亞醫療對中國醫療遊客的吸引力日益增強，進一步凸顯了深耕香港等具有影響力市場的重要性。2025年，來自中國的醫療旅遊收入首次突破2億林吉特，反映出對馬來西亞醫療服務信心的增強，以及對境外優質護理需求的持續增長。2023年至2025年間，該市場錄得年均收入增長31%、客流量增長20%的佳績，這一勢頭延續至2026年，第一季度收入和醫療遊客數量分別增長了23%和17%。這些令人鼓舞的趨勢表明，與重視可信賴醫療體驗並影響區域內醫療旅行決策的受眾保持有意義的互動至關重要。

MHTC首席執行官Suriaghandi Suppiah在評論「2026馬來西亞醫療周-香港站」活動的成功舉辦時表示，該活動為馬來西亞醫療服務提供商提供了寶貴的機會，讓他們可以與那些高度重視品質、信任和卓越服務的高認知受眾進行交流。 他表示：「香港是一個醫療消費者成熟、具有國際視野且期望日益提高的市場。馬來西亞醫療周-香港站活動為馬來西亞醫療提供了一個重要平台，用以展示其持續吸引全球醫療遊客的優勢，同時與該市場的主要利益相關方建立有意義的互動。」

馬來西亞醫療周-香港站活動的一個重要亮點是，多家領先的馬來西亞醫療機構參與了此次活動，涵蓋心臟科、腫瘤科、生育科、眼科、腸胃科及預防性健康篩查等廣泛專科領域。通過一系列精心策劃的交流會、商務對接和市場推廣活動，參與醫院與消費者、醫療中介、保險公司、企業網絡及轉診合作夥伴建立了直接聯繫，加強了合作關係，並在一個信任、聲譽和推薦在醫療決策中發揮重要作用的市場上，提升了馬來西亞醫療的知名度。 參與醫院包括：

IHH集團 – 代表太子閣醫療中心（Prince Court Medical Centre）、吉隆坡鷹閣醫院（Gleneagles Hospital Kuala Lumpur）

KPJ白沙羅專科醫院（KPJ Damansara Specialist Hospital）

KPJ沙巴專科醫院（KPJ Sabah Specialist Hospital）

阿兒法國際輔助生殖中心（Alpha IVF & Women's Specialist） 該活動也體現了馬來西亞醫療持續努力，在尋求將卓越臨床與人文關懷、可及性和以患者為中心的護理相結合的醫療體驗的受眾中，提升其知名度。作為MYMT 2026活動的主題，「療癒邂逅好客之道」彰顯了馬來西亞提供高質量治療的能力，同時確保患者及其家屬體驗到無縫、安心且支持性的醫療旅程。

2026馬來西亞醫療周-香港站是馬來西亞醫療在MYMT 2026框架下持續開展的國際市場推廣活動的一部分。通過將馬來西亞醫療服務提供商與優先市場中的高價值受眾和值得信賴的中介機構更緊密地聯繫在一起，該活動鞏固了馬來西亞作為首選醫療目的地的地位，同時為未來醫療旅遊的增長創造了新的機遇。 媒體垂詢及更多信息，請聯繫： Muhammad Rasydan Bin Ma'at

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