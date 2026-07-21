Delectrik Systems 將於印度部署首個容量達 100 MWH 的電網級液流電池系統

印度古爾岡2026年7月21日 /美通社/ -- Delectrik Systems 宣佈將於印度部署首個容量達 100 MWH 的電網級釩液流電池項目。 Delectrik 夥拍快速增長的基建方案供應商 Bondada Engineering Limited，成功投得該招標項目。 項目由 NTPC Limited (NTPC) 的全資附屬公司 NTPC Renewable Energy Limited 負責批出。 NTPC 為印度最大綜合電力企業，目前裝機容量逾 90 GW，並訂下於 2032 年達到 149 GW 的目標。 在上述目標總裝機容量中，NTPC 計劃將可再生能源裝機容量提升至 60 GW。
此系統將建基於 Delectrik 的非集裝箱式液流電池產品架構，適用於大型商業、工業及電網級應用。 系統將於 2027 年落戶卡夫達太陽能園區 (Khavda Solar Park)，該園區預計於 2029 年成為全球最大可再生能源 (RE) 園區，總發電量達 30 GW。 公司已於 2025 年在 NTPC 的大諾伊達廠區，成功部署同類產品中容量較小的 3 MWH 型號。
Delectrik 創辦人兼行政總裁 Vishal Mittal 博士表示：「首個電網級液流電池項目，不單是公司的里程碑，更是國家整體的一大發展進程。 此項目將成為印度首個非鋰電池類型的電網級電池儲能系統 (BESS) 項目， 亦是同類規模中首個從設計、工程到製造均百分百在印度本土完成的典範。 Delectrik 的目標是在未來 12 個月內，於印度、澳洲、東盟 (ASEAN)、非洲及其他地區，爭取累積至少 1 GWH 液流電池的訂單量。 公司已設立兩間全資子公司 Delectrik Resources Pvt Ltd (DRPL) 及 Delectrik Esaas Pvt Ltd (DEPL)，旨在垂直整合關鍵相關業務。 DRPL 正積極拓展上游業務，涵蓋五氧化二釩的生產，長遠更會實現完整的選礦流程，包括持有釩礦資產。 至於下游能源業務，DEPL 擬推出儲能即服務方案，服務對象涵蓋商業及工業客戶，包括數據中心在內。」
長時間儲能是實現大規模可再生能源併入電網的關鍵。 液流電池這類安全可靠的可持續儲能技術，將對達成國家能源轉型目標發揮關鍵作用。
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Vishal Mittal 博士
創辦人兼行政總裁
[email protected]
+91 9910064033
www.delectrik.com
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SOURCE Delectrik Systems Pvt. Ltd.