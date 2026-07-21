哥斯達黎加強與南韓及日本公司的合作，以吸引新投資

PROCOMER 在兩個亞洲市場執行了一項投資推廣考察，旨在將哥斯達黎加定位為區域營運的策略平台。 哥斯達黎加聖荷西2026年7月21日 /美通社/ -- 作為分散外國直接投資 (FDI) 來源地策略的一環，哥斯達黎加貿易投資促進局 (PROCOMER) 出訪南韓及日本，推動投資招商，旨在鞏固與當地已營運企業的聯繫，同時將哥斯達黎加定位為區域業務擴張的策略平台。 是次任務包括與跨國公司、投資者及商業機構的會談，同時舉辦了 2026 年哥斯達黎加首爾投資日及 2026 年哥斯達黎加東京投資日，兩場活動共匯聚了兩地市場逾 75 位商界及機構代表。 此行適逢亞洲公司加速供應鏈多元佈局，並評估新據點以鞏固國際業務。 在此背景下，哥斯達黎加持續加強成為競爭力十足的投資目的地，具備持續增長的高技能人才庫、穩健政治經濟、可持續發展、法治保障，以及進軍主要國際市場的優惠門檻等關鍵優勢。

哥斯達黎加貿易投資促進局 (PROCOMER) 的外國直接投資招商經理 Mónica Umaña 表示：「亞洲是哥斯達黎加分散外國直接投資來源地的策略良機。 南韓及日本匯聚許多在製造、科技、物流及商業服務領域享譽全球的公司，這些公司均擁有強大的國際投資實力。 加強我們在這些市場的佈局，有助擴充潛在投資者的項目管道，為國家開拓新機遇，並持續將哥斯達黎加定位為區內高增值投資項目的可靠合作夥伴。」 是次任務獲哥斯達黎加駐南韓大使 Jorge Valerio 及駐日本大使 Sussi Jiménez 同行參與，讓 PROCOMER 得以向正在評估美洲擴展機會的南韓及日本企業介紹哥斯達黎加的投資價值。 機構亦推廣了各行各業的投資機會，涵蓋輕型與先進製造、包裝、建材、塑膠、化工、物流、分銷、國際貿易、零售、數碼科技、企業服務、農業綜合企業及醫療器材。 此外，代表團亦與已在哥斯達黎加營運的企業進行會談，探討新的成長與拓展機遇。

除了展現哥斯達黎加的競爭優勢，PROCOMER 亦與潛在投資者及已在當地營運企業的總部會晤，以掌握其擴展計劃、加強長期合作關係、識別新興投資趨勢、蒐集市場情報，並建立新的策略聯繫，以支援哥斯達黎加的外國直接投資招商策略。 南韓企業 SAE 及日本醫療科技公司 Terumo 皆已在哥斯達黎加營運，其亦向其他潛在投資者分享了在該國的投資心得。 目前有十四間南韓及日本企業在哥斯達黎加營運，彰顯亞洲投資在該國的多元與成熟。 成功案例包括 SAE，該公司在當地設有三間高度自動化的棉紗生產廠房。 Hitachi 已在哥斯達黎加設立企業及科技服務據點，為區域及全球提供資訊科技、商業流程服務及共享商業服務等領域的支援，鞏固該國作為頂尖知識密集型服務樞紐的地位。 與此同時，Terumo 營運一間高科技醫療器材製造廠，生產心血管手術器材及血液與細胞技術設備。 公司最近擴大了在哥斯達黎加的業務，新增工程及研究與開發 (R&D) 能力，進一步加強該國作為全球醫療器材產業策略樞紐的地位。