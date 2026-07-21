能元科技把握全球混動浪潮，推出新一代電芯技術

台北2026年7月21日 /美通社/ -- 超高功率電芯先驅能元科技（Molicel）在2026年歐洲先進汽車電池會議暨展覽會（AABC Europe）上展示了其技術領導力，推出了其PX系列中的領先產品INR-21700-P70X。這款新一代電芯旨在彌合鋰離子電池與超級電容器之間的差距，以卓越的7000 mAh容量、高達340 Wh/kg的能量密度以及30C高倍率持續放電能力，樹立了新的汽車行業標桿。 這一重大戰略調整席捲全球汽車行業，正值純電動汽車增長放緩之際。國際能源署（IEA）在其2026年展望中強調了這一轉變，指出製造商正積極優先發展混合動力汽車。隨之而來的是，混動車需求的激增正在重新定義主要市場：據CNBC報道，截至2025年底，混動車在美國新車銷量中占比接近20%；而根據國際清潔交通委員會（ICCT）數據，混動車在歐洲市場份額達到24%。與此同時，亞太地區彰顯了其市場主導地位，佔據了全球混動車市場總值的51.67%，涵蓋輕度混合動力、全混合動力和插電式混合動力等所有細分領域。多個區域的增長勢頭正推動全球混動車市場規模從2026年的3352.1億美元增長至2034年的5707.8億美元。

這一市場轉變深刻改變了電池需求。新一代混動車需要前所未有的持續能量與爆發力協同 —— 這正是能元科技通過打破傳統功率與能量密度之間的權衡來實現的。INR-21700-P70X具備900W峰值功率、持續時間5秒，可在突然超車時即時輸出電流，並在強力再生制動時瞬時吸收能量。此外，該電芯在升至大功率輸出時，實現了不到200微秒的前所未有的功率切換時間。這一響應速度實際上堪比超級電容器，使車輛能夠無縫應對高頻功率脈衝，而不會出現功率衰減。 能元科技總裁Casey Shiue表示：「全球汽車格局正在經歷深刻的多元化發展，對瞬時、高頻爆發功率的需求已變得至關重要。我們的新一代PX系列不僅僅是漸進式升級；通過將超級電容器般的響應速度與鋰離子電池的高能量密度相結合，我們正在重新定義混合動力系統在原始功率、安全性和使用壽命方面所能達到的水平。」

通過極其嚴格的UL9540A熱失控評估（儲能系統和關鍵電力基礎設施的權威國際安全基準），能元科技樹立了新的安全標桿。借助先進的單晶技術，該電芯與傳統的多晶材料相比，將放熱熱量降低了近50%。至關重要的是，在嚴酷的濫用測試中，能元科技的電芯不會觸發同時發生的災難性爆裂，僅僅是冒煙，顯著延緩並隔離了熱擴散。這種策略性控制提供了頂級防禦，不僅對關鍵任務數據中心的備用電池單元具有重要價值，如今更成為設計新一代混動車的製造商前所未有的安全保障。

此外，純電動汽車每日需深度充放電，而混動車則讓電池承受數十萬次快速、淺度的充放波動。在模擬超級電容器工況的測試中，能元科技的PX系列在經歷1,000,000次循環（+10C充電10秒 / -2C放電110秒，截止溫度83°C）後，仍保持了驚人的96%容量。這種耐久性確保了電池動力系統的壽命超過車輛本身，消除了汽車製造商對保修問題的擔憂。 通過將傳統鋰離子電池的能量密度與超級電容器在高倍率脈衝條件下的微秒級響應速度、低發熱量和百萬次循環壽命相結合，能元科技成為全球混合動力轉型的首要技術推動者。