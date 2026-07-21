《Corporate Governance Asia》授予SM集團24項大獎

菲律賓帕賽市2026年7月21日 /美通社/ -- SM集團(SM Group)榮獲香港刊物《Corporate Governance Asia》（亞洲公司治理）頒發的24項大獎，表彰該集團在日益複雜的全球經營環境中，於公司治理、可持續發展、投資者關係及企業領導力等方面的卓越表現。

SM集團母公司SM Investments Corp.（簡稱「SM Investments」）榮獲八項大獎，包括「亞洲可持續發展獎」(Sustainable Asia Award)、「亞洲最佳企業社會責任獎」(Asia's Best CSR)、「最佳企業傳播獎」(Best Corporate Communications)及「最佳投資者關係獎」(Best Investor Relations)。

SM Investments總裁兼首席執行官Frederic C. DyBuncio被評為「亞洲最佳CEO（投資者關係方向）」，執行副總裁Erwin G. Pato和Franklin C. Gomez共同榮獲「亞洲最佳CFO（投資者關係方向）」稱號。投資者關係與可持續發展顧問兼負責人Timothy Daniels亦榮獲「最佳投資者關係專業人士」稱號。