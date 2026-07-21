微眾銀行榮獲《亞洲銀行家》2026「亞太最佳AI驅動銀行」獎

北京2026年7月21日 /美通社/ -- 中國首家數字銀行、全球領先的數字銀行之一微眾銀行(WeBank)，在《亞洲銀行家》(The Asian Banker)於北京舉辦的2026年度全球AI卓越獎中國獎項頒獎典禮上，榮獲「2026亞太最佳AI驅動銀行」獎。 該獎屬於《亞洲銀行家》首屆全球AI卓越獎(Global AI Excellence Awards)類別，旨在表彰將人工智能深度融入企業核心業務、推動客戶體驗、產品創新、運營及治理全面變革的金融機構。微眾銀行是首家獲得「亞太最佳AI驅動銀行」獎的機構。 在頒獎過程中，《亞洲銀行家》高度評價了微眾銀行AI原生銀行發展模式，並指出其自主打造的AI工程化平台(AI Engineering Platform)，能夠支持人工智能在核心業務場景中的大規模深度融合，為金融機構借助AI推動可持續增長和提升運營效率樹立了新的行業標桿。

微眾銀行始終堅持長期投入人工智能創新。在生成式AI興起之前，微眾銀行已將預測式AI廣泛應用於身份認證、風險評估、客戶交互等核心業務場景。隨著生成式AI的發展，微眾銀行提出了AI原生銀行戰略，將AI從輔助工具演變為推動業務變革、運營優化和組織升級的基礎能力。 構建AI基礎設施，推動全行規模化應用 實現AI的大規模應用離不開完善的基礎設施。圍繞算力資源、先進模型以及可復用AI工具與Skills（技能）生態，微眾銀行打造了AI工程化平台，使全行員工都能夠便捷使用AI能力。

該平台集成了低成本、可靈活擴展的算力資源，支持先進模型的持續集成與適配，並配備低代碼開發工具、知識庫、MCP插件市場以及可復用的Skills，用於快速構建AI智能體。 據微眾銀行介紹，目前該平台每日處理Token數量已超過200億，同時，新模型最快可在一天內完成接入並投入生產環境。 圍繞AI重新定義銀行業務 隨著AI能力在全行範圍內不斷普及，微眾銀行正沿著兩條主線推進AI應用：一是將垂直AI應用嵌入核心業務流程；二是打造能夠承擔具體工作的數字員工，通過人機協同完成任務。

通過垂直AI應用，微眾銀行正積極探索業務流程的端到端重構。 微眾銀行首席AI架構師王亞盛(Eason Wang)表示，AI原生銀行並不僅僅是在現有流程中加入AI，而是要以AI作為核心執行層，對整個流程進行重新設計。他說：「我們正從『人主導執行、AI輔助』，轉向『AI主導執行、人負責制定目標、設定邊界並進行監督』的新模式。」 目前，微眾銀行已在多個業務領域落地100多個AI應用。例如，在部分信貸審批場景中，AI能夠綜合分析企業經營情況、財務數據及行業趨勢，自動生成輔助決策報告，將審批週期由數天縮短至數小時，效率提升10倍。在AI驅動的客戶獲取方面，AI可自動批量生成符合監管要求的營銷素材，使首次貸款客戶獲客成本降低20%以上。

數字員工：未來工作的AI同事 在微眾銀行，數字員工被正式定位為企業組織中的「數字同事(Digital Teammates)」。它們與真人員工一樣，出現在企業通訊錄中，能夠承擔相應崗位職責，並與真人員工一樣完成入職及績效考核。 目前，微眾銀行已有80多名數字員工投入實際工作，覆蓋運營、風險管理、客戶服務、知識管理及技術研發等多個領域。 例如，反欺詐數字員工可同時訪問多個業務系統，整合不同來源的信息，協助案件調查，將單個案件處理時間由3天縮短至5分鐘。IT運維數字員工能夠自主診斷並解決系統故障，目前已支持發佈超過1萬個子系統版本。研發數字員工則覆蓋軟件開發全生命週期，包括安全工單處理、代碼開發、測試及版本發佈管理等工作。

這些數字員工體現了微眾銀行對未來工作模式的探索，即通過人與AI協同合作，不斷提升組織整體生產力。 以AI推動普惠金融可持續發展 對於微眾銀行而言，科技創新的最終價值在於推動更加可持續的普惠金融模式。 王亞盛表示：「無論是業務流程的端到端重構，還是數字員工這一全新數字勞動力形式的引入，微眾銀行都在探索建立基於高效人機協同的新一代運營模式。通過利用AI推動數字金融持續演進，我們希望進一步提升服務效率，為普惠金融提供更加精準、高效和可持續的支持。」