SuperX 與摩科瑞亞洲達成戰略合作 共同構建創新 AI 基礎設施生態系統

新加坡2026年7月21日 /美通社/ -- SuperX AI Technology Limited（納斯達克股票代碼：SUPX，以下簡稱「SuperX」）與摩科瑞亞洲（以下簡稱「摩科瑞」），摩科瑞能源集團的亞太平台，今日宣佈建立戰略合作夥伴關係。作為本次合作的一部分，摩科瑞亞洲通過可轉換票據及認股權證認購協議，對 SuperX 完成戰略投資。雙方將充分發揮各自在全球能源、電力交易、資本運營和 AI 數據中心技術領域的優勢，圍繞全球 AI 基礎設施建設開展深度合作，共同推進綠色能源解決方案與AI基礎設施融合發展。

雙方將聚焦全球 AI 數據中心建設、電力資源的優化配置以及能源管理創新，探索能源、技術與資本協同發展的新模式，為全球提供高效、可靠、可持續的 AI 算力基礎設施解決方案，為全球 AI 產業的持續增長提供長期支持。 SuperX 董事長兼首席執行官黃陳宏博士表示：「與摩科瑞的長期戰略合作是 SuperX 全球化擴張的重要里程碑。AI 算力產業的核心長期挑戰在於電力成本與低碳合規壓力。摩科瑞的全球能源網絡、資產管理專長以及結構化能源解決方案，正好彌補了我們的關鍵短板。我們的合作將加速印尼、日本、泰國等地區海外項目的落地，同時建立綠色算力的差異化優勢，不斷提升公司的長期盈利能力和投資價值。在此合作基礎上，我們將為全球客戶提供更具成本競爭力且可持續的 AI 工廠解決方案。」

摩科瑞集團董事兼亞洲區總裁韓進先生表示：「AI 基礎設施正在成為全球能源系統與數字經濟融合發展的重要載體。隨著人工智能快速發展，全球算力需求持續增長，對穩定、低成本、可持續的能源供應提出了更高要求，也為能源管理、電力交易和基礎設施帶來了新的發展機遇。 摩科瑞長期專注於提升全球能源效率和資源配置的基礎設施投資。投資AI基礎設施，不僅是公司推進能源轉型戰略的重要實踐，也是佈局未來能源生態的重要方向。我們的關注點不僅在於算力本身，更在於能源與 AI 深度融合所創造的長期產業價值。」

SuperX 在全棧 AI 數據中心技術、全球部署和運營方面擁有領先優勢。摩科瑞擁有全球能源網絡、電力優化和價格風險管理能力、結構化融資專長，以及豐富的能源資產投資與運營經驗。雙方優勢高度互補，為長期合作奠定了堅實基礎。 展望未來，雙方將在能源安全、AI 數據中心建設以及全球算力基礎設施等領域深化合作，推動能源與算力的融合，構建高效、可靠、可持續的全球 AI 基礎設施平台，支持全球 AI 產業的長期增長。 摩科瑞始終致力於為全球能源與大宗商品價值鏈創造價值。公司不斷投資於創新企業和前沿技術，通過全球網絡加強長期能源安全並優化資源配置，以滿足不斷增長的全球能源需求。此次與 SuperX 的合作，是摩科瑞將全球能源能力延伸至 AI 時代的重要戰略佈局，也是公司持續投資未來基礎設施和長期成長產業的重要實踐。

關於 SuperX AI Technology Limited（NASDAQ：SUPX） SuperX AI Technology Limited 是一家 AI 基礎設施解決方案提供商，為 AI 數據中心提供包括專有硬件、先進軟件和端到端服務在內的綜合產品組合。公司的服務涵蓋先進解決方案設計與規劃、具有成本效益的基礎設施產品集成以及端到端運營與維護。其核心產品包括高性能 AI 服務器、800 伏直流（800VDC）解決方案、高密度液冷解決方案，以及 AI 雲服務和 AI 代理。公司總部位於新加坡，服務於全球機構客戶，包括企業、研究機構以及雲和邊緣計算部署。更多信息，請訪問 www.superx.sg。

關於摩科瑞 摩科瑞亞洲是摩科瑞能源集團的亞太平台，該集團是全球最大的獨立能源和大宗商品集團之一。總部位於新加坡，摩科瑞亞洲領導集團在亞太地區的能源交易、投資和基礎設施業務。集團創立於瑞士日內瓦，業務覆蓋全球能源價值鏈，包括原油及成品油、天然氣及 LNG、電力、可再生能源、金屬和碳市場等領域。集團高度重視風險管理、合規及卓越運營，並持續投資於支持全球能源安全和能源轉型的能源解決方案。 安全港聲明 本新聞稿可能包含前瞻性陳述。此外，我們或我們的代表可能不時以口頭或書面形式作出前瞻性陳述。我們基於當前可獲得的信息，根據我們對未來事件的預期和預測作出這些前瞻性陳述。凡非歷史事實的陳述，尤其是使用「可能」「應當」「預期」「預計」「考慮」「估計」「相信」「計劃」「預測」「潛在」或「希望」等用語或其否定形式或類似用語的陳述，均可識別為前瞻性陳述。在評估這些前瞻性陳述時，您應考慮多種因素，包括：我們改變公司發展方向的能力；我們緊跟新技術和不斷變化的市場需求的能力；以及我們業務所處的競爭環境。這些及其他因素可能導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述存在重大差異。