亞灣超算與 IBM合作 共同在亞太市場提供可信賴、可延展、全棧式的AI平台

加速推動亞太地區進入AI新時代 新加坡2026年7月22日 /美通社/ -- IBM 與鴻海科技集團（Foxconn）旗下的亞灣超算（以下簡稱「亞灣」）今日在新加坡舉辦的年度客戶大會Think 上，宣布合作發展AI平台，在亞太地區市場擴大亞灣專為企業與受監管行業服務的AI App Store規模。 這項合作將基於亞灣擁有的AI 算力資源和雲端維運能力，由IBM 的Red Hat OpenShift混合雲平台為管理AI 工作負載提供基礎架構；IBM 的watsonx AI 系列解決方案將支援AI應用開發，並提供治理能力。雙方將攜手提供一個整合型的AI平台，支援AI應用的全生命週期，包括模型開發、微調、部署和AI服務。透過提供可複製的、全棧式的企業部署架構，這個AI平台可協助各類型組織以更快的速度、更有效率、更為一致化地將AI工作負載從實驗性質轉移到生產階段，同時具備內建的企業治理功能。

上述雙方互補的功能可透過亞灣的 AI App Store取用；該應用市集將提供即用型的 AI 代理和專為企業量身定作的 AI 應用，使企業用戶能夠安全地開發、部署和管理 AI，同時保障三大關鍵層面： 資料落地—讓資料、模型和智慧財產保留在規定的管轄範圍和客戶可自主掌控的環境中。

營運自主—實現關鍵AI基礎設施的在地化營運、管理和優化。

治理與合規—遵守政府和受監管產業要求的法規規範、資安標準和稽核要求。 透過「建置－營運－本地化」模式， IBM 與亞灣將協助各地政府和受監管產業建置安全、可靠的營運平台，以便在各種商業環境裡擴大應用AI服務，進而實現關鍵基礎設施的在地自主權，加速企業級AI落地、培養AI人才，創造商機。

此次合作是亞灣從其AI基礎設施核心能力延伸發展的策略里程碑；透過強化其AI App Store與擴大軟體生態系，使客戶能夠在整合的商用平台，取用企業級AI解決方案。雙方將以台灣市場為起點，逐步拓展至整個亞太市場，服務各地政府、金融服務、電信業者、以及其他受監管行業。 亞灣超算執行長姚延宗表示：「亞灣與 IBM 將攜手協助亞洲各國企業，把 AI 打造為全新的數位產業——讓關鍵基礎設施由本地自主掌握、加速企業導入、培育 AI 人才，並為整個生態系創造經濟機會。我們的『建置－營運－本地化』模式，代表 AI 基礎設施下一個階段的發展演進。我們正在與 IBM 一同為全亞洲市場採用可信任的AI 奠定基礎。」

IBM 亞太區總經理Hans Dekkers表示：「AI 技術正在推動企業對於新型態基礎設施的需求。此次與亞灣的合作將提供開放、靈活及安全的 AI 解決方案，協助企業與受監管的行業在快速變動的商業環境中充分發揮潛力，蓬勃發展。透過結合亞灣的AI基礎設施與IBM 的企業級 AI、混合雲平台、以及技術專業，我們能夠協助亞太地區的客戶以安全、自主、且一致的方式加速AI轉型。、 此次合作同時強化了亞灣的軟體生態系，使客戶能夠在單一平台上同時取得可信任的企業級AI應用及AI基礎設施。這個整合型的平台支持完整AI價值鏈的彈性使用模式—從提供加速運算資源的 GPU 即服務（GPUaaS）、到支援模型開發、部署與治理的 AI 平台即服務（AI PaaS），再到提供行業專用的智慧客服、風險管理、營運自動化和生產力轉型等AI解決方案的 AI 即服務（AIaaS）。

### 關於IBM

IBM 是全球領先的混合雲、人工智慧及企業服務提供者，服務遍及全球 175 多個國家。IBM 協助企業從資料中獲得商業洞察、簡化流程、降低成本並增強競爭力。來自金融服務、電信和醫療等關鍵領域的機構，採用 IBM 混合雲平台及 Red Hat OpenShift 進行數位轉型。IBM 在人工智慧、量子運算和產業導向的雲端解決方案及企業服務領域持續創新，為客戶提供開放且靈活的選擇。公司秉持誠信、透明治理、社會責任、多元包容的企業文化，奠定了 IBM 的業務基石。台灣 IBM 公司新聞室：https://taiwan.newsroom.ibm.com/

關於亞灣超算

鴻海科技集團旗下專責發展超算中心與雲端運算營運平台。以「驅動亞洲 AI 生態系」為使命，結合國家級 AI 算力基礎設施，與鴻海科技集團在製造、設計、供應鏈整合的深厚實力，以滿足快速變化的市場需求，致力打造亞太區最具戰略影響力的主權 AI 樞紐。從高速超級算力、雲端平台營運、供應鏈整合、AI工具與模型開發到AI App Store 應用市集服務，提供AI Factory 多元解決方案，以算力為引擎，加速產業 AI轉型進程，攜手全球夥伴共創永續共榮的 AI 生態圈，成為智慧資源的領航者。如需更多資訊，請造訪www.visionbay.ai