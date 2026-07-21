HunterLab 推出 Vista® L2，測量範圍擴展至 710 nm

維珍尼亞州里斯頓2026年7月21日 /美通社/ -- 全球色彩測量權威 HunterLab 今日宣佈推出 Vista ® L2 ，是專為透明及半透明液體與固體所設透射色度與霧度光譜儀的新一代產品。 Vista L2 將光譜範圍拓展至 710 nm，加入業界最尖端的色彩分析軟件 Essentials L2，並擴大處理能力及儲存空間。 此為飲品、食用油、液體化學品、製藥、半透明塑膠瓶胚及環境檢測等行業的品質管制團隊，提供更強大的測量能力。

當光譜範圍更寬廣，就能令真實色彩（以吸光度計）與霧度（以光散射計）之間的界線更見分明。 這種清晰的區分能力，有助製造商及早發現液體產品的初期不穩跡象，並更有信心地判斷色彩穩定性。 710 nm 的測量範圍亦支援在 630、670 及 710 nm 波長下測量葉綠素，符合 AOCS Cc 13d-55 方法，用於監測食用油的氧化程度，以保障其保質期。

HunterLab 總裁 Bob Weaver 表示：「品質團隊需要在更緊迫的時間內完成更多檢測，惟不能添置儀器或人手。 Vista L2 正正能夠滿足所需。 此擴展單一儀器可測量的範疇，同時沿用客戶現有的方法和配件，讓升級在不影響日常運作的情況下提升功能。」