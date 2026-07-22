Air Products 擴大整合台灣供氣網絡 支援半導體客戶擴產需求

全新投資支援新一代半導體廠擴建需求 台北2026年7月22日 /美通社/ -- 全球領先的工業氣體公司 Air Products（紐約證券交易所代碼：APD）今日宣布旗下Air Products三福氣體股份有限公司獲得一項長期合作協議，支援一家半導體製造商在台灣的產能擴建計畫。此專案將為多座新建晶圓廠及封裝廠提供工業氣體，以滿足人工智慧及高效能運算快速發展所帶動的強勁市場需求。 Air Products 三福氣體將興建、持有並營運四套大型先進空氣分離設備（ASUs），大宗氣體供應系統及全新的地下管線系統，供應氮氣、氧氣、氬氣及氦氣等多種工業氣體，支援客戶的半導體生產需求。

新建的地下管線系統將與公司既有的管線系統連結，進一步整合及強化供氣網絡，提升供應可靠性、營運效率及整體韌性。 Air Products三福氣體總裁楊中源表示：「Air Products 很榮幸獲得這家策略性客戶的肯定，並憑藉長期穩固的合作關係及卓越的執行實績，持續支持客戶的成長。本專案不僅進一步鞏固我們在台灣值得信賴的供應商地位，也彰顯我們與客戶攜手共進的長期承諾。這項合作也再次印證Air Products在安全、可靠供應及營運卓越方面的世界級表現，而這些能力正是滿足電子產業日益嚴格標準與需求的重要因素。」

Air Products子公司Air Products三福氣體深耕台灣市場超過70年，在主要科學產業園區建立領先的供應版圖，提供完善的管線供氣網絡系統。公司在台灣南部營運全球最大規模之一的超高純度氮氣管線供應系統，並為台灣首家取得ISO 9002與ISO 14000 認證的工業氣體公司，充分展現其在品質管理、環境保護、安全及營運卓越方面的領先地位。 這項最新投資進一步擴大 Air Products 在半導體前段製造及後段先進封裝領域的整合供應版圖，並鞏固其作為台灣電子產業關鍵氣體與相關服務供應商的地位。

Air Products服務全球電子產業超過40年，長期為全球眾多領先科技企業以安全及可靠的方式供應各類工業氣體。 關於Air Products Air Products（紐約證券交易所代號：APD）是一家世界領先的工業氣體公司，擁有超過 85 年的營運歷史，專注於服務能源、環境及新興市場，致力於打造更潔淨的未來。公司的基礎業務服務煉油、化工、金屬、電子、製造、醫療和食品等眾多產業，為不同行業的客戶提供生產所必需的工業氣體、相關設備和應用技術。作為全球領先的氫氣供應商，Air Products 開發、設計、建造、擁有及管理多項全球最大規模的氫能專案。此外，透過其設備業務，公司亦為全球客戶提供透平機械、膜分離系統及低溫容器等產品與技術解決方案。

Air Products 於 2025 會計年度的銷售額達 120 億美元，業務遍及約 50 個國家。如欲瞭解更多資訊，請造訪公司官方網站 airproducts.com，或追蹤其 LinkedIn、X、Facebook 及 Instagram 社群平台。 本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》中的安全港條款所界定的前瞻性聲明。這些前瞻性陳述基於截至本新聞稿發佈之日管理層的預期和假設所做出，並非對未來業績的保證。儘管前瞻性陳述是基於管理層根據當前獲取的信息認為是合理的假設、期望和預測而做出，並基於善意之出發點，但由於許多因素之存在，實際業績和財務結果可能與前瞻性聲明中的預測和估計存在重大差異。這些因素包括但不限於該公司截至2025年9月30日財年的10-K表年報中描述的因素，以及該公司向美國證券交易委員會提交的文件中披露的其他因素。除非法律要求，否則Air Products概不承擔因任何前瞻性陳述所依據的假設、信念或期望，或者這類陳述所依據的任何事件、條件或情況出現任何變化，而更新或修改本文中的任何前瞻性陳述的義務或承諾。