光鼎電子推出 ThermaFlat™ SiC MOSFET 系列 獨創技術突破高溫電阻瓶頸搶攻 AI 與新能源商機

台北2026年7月22日 /美通社/ -- 隨著 AI、高效能運算（HPC）、新能源及電動交通（e-Mobility）應用快速成長，市場對電源系統的要求，已由過去的「高轉換效率」，全面升級為「高可靠度、高功率密度與低損耗」的嚴苛標準。

臺灣上市公司光鼎電子推出 ThermaFlat™ SiC MOSFET 系列產品。憑藉獨創的 Ultra-Low R DS(on) Drift 技術，該元件在高溫高負載下能維持電阻穩定，保障電源系統的高效與運作安全，為新世代高功率設備提供最具競爭力的功率元件。

ThermaFlat™ 技術：打破高溫電阻上升瓶頸，斬斷熱失控惡性循環