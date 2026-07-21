Aberystwyth University 推出全新教育合作計劃

「我們很高興能夠促成這項新合作。 這是絕佳機會，讓我們將學術卓越、個人支援及積極學習方面的傳統，推廣給更多國際學生。 透過在柏林開辦課程，我們能讓世界各地優秀學生更易獲得 Aberystwyth University 的教育機會。

此合作計劃將先開辦應用人工智能、環球活動與體驗管理，以及數碼營銷三個理學碩士課程。 Aberystwyth University 仍將全面負責課程審批、評核、考試標準及質素保證等學術事宜。

倫敦2026年7月21日 /美通社/ -- Aberystwyth University（阿伯里斯特威斯大學）與 GEDU Global Education 締結全新教育合作夥伴關係，將自 2026 年 10 月起在柏林開設多個指定研究生課程，拓展大學的國際版圖。

「我們將繼續全面監督合作框架下開辦的所有課程，並負責課程審批、評核及考試標準，以及持續的質素保證。

「我們在柏林的首批碩士課程，將融合學術嚴謹與實務價值，為學生奠定根基，以在未來業界締造真正的影響力。」

課程將於 GEDU Global Education 在柏林的舊莫阿比特 (Alt-Moabit) 校區授課，學生可享有當地教學的便利，同時獲大學的學術監督支援。

GEDU Global Education 副行政總裁 Ray Lloyd 教授表示：

「我們很高興能與 Aberystwyth University 合作，為學生開創更多機會，受惠於該校的優質教育。

此合作建基於共同的價值理念，展現 GEDU 與 Aberystwyth University 決心攜手提供優質教育、卓著學習體驗及足以改變學生人生的成果。」