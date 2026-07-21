Aberystwyth University 推出全新教育合作計劃

倫敦2026年7月21日 /美通社/ -- Aberystwyth University（阿伯里斯特威斯大學）與 GEDU Global Education 締結全新教育合作夥伴關係，將自 2026 年 10 月起在柏林開設多個指定研究生課程，拓展大學的國際版圖。
此合作計劃將先開辦應用人工智能、環球活動與體驗管理，以及數碼營銷三個理學碩士課程。 Aberystwyth University 仍將全面負責課程審批、評核、考試標準及質素保證等學術事宜。
Aberystwyth University 市場推廣總監 Fran Carey 表示：
「我們很高興能夠促成這項新合作。 這是絕佳機會，讓我們將學術卓越、個人支援及積極學習方面的傳統，推廣給更多國際學生。 透過在柏林開辦課程，我們能讓世界各地優秀學生更易獲得 Aberystwyth University 的教育機會。
「我們將繼續全面監督合作框架下開辦的所有課程，並負責課程審批、評核及考試標準，以及持續的質素保證。
「我們在柏林的首批碩士課程，將融合學術嚴謹與實務價值，為學生奠定根基，以在未來業界締造真正的影響力。」
課程將於 GEDU Global Education 在柏林的舊莫阿比特 (Alt-Moabit) 校區授課，學生可享有當地教學的便利，同時獲大學的學術監督支援。
GEDU Global Education 副行政總裁 Ray Lloyd 教授表示：
「我們很高興能與 Aberystwyth University 合作，為學生開創更多機會，受惠於該校的優質教育。
此合作建基於共同的價值理念，展現 GEDU 與 Aberystwyth University 決心攜手提供優質教育、卓著學習體驗及足以改變學生人生的成果。」
編輯備註
關於 Aberystwyth University
Aberystwyth University 自 1872 年起扎根於威爾斯西岸，是一間註冊慈善機構， 亦是個匯聚世界各地學者及學生的學術社群。 該校獲 The Times（泰晤士報）及 The Sunday Times Good University Guide（星期日泰晤士報優秀大學指南）評為 2026 年 UK Sustainable University of the Year（英國可持續發展年度大學），同時根據 National Student Survey（全國學生調查），過去十年來一直是威爾斯整體學生滿意度最高的大學。 根據 2021 年研究卓越框架 (Research Excellence Framework)，該校 98% 的研究達國際水平或以上，當中逾 75% 獲評為「世界領先」或「國際優異」。 這些世界領先的研究與教學，激勵人們改善生活、增進知識、建設社區，同時促進威爾斯以至廣大世界的發展。
關於 GEDU Global Education
GEDU Global Education (GEDU) 透過教育改變人生，並在全球各地徹底提升生活水平及學習機會。 機構業務遍及 16 個國家，包括美國、英國、法國、德國、西班牙、馬爾他、阿聯酋、印度、沙特阿拉伯、澳洲、愛爾蘭及加拿大。 機構提供多元教育機會，涵蓋 K-12 教育，以至學士、碩士、博士 (PhD) 及工商管理博士 (DBA)，另有學徒訓練及語言學校。 目前的教育網絡擁有 100,000 名學生，涵蓋廣泛學科領域，並著重提升學生的就業能力及學習體驗，為學生帶來最大的教育投資回報。
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SOURCE Global Education (GEDU)