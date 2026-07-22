ZenaTech擴大AI無人機商業化應用，DaaS貢獻一季度約93%營收

溫哥華，加拿大 - 2026年7月22日 - ZenaTech（Nasdaq：ZENA） 正透過無人機即服務（Drone-as-a-Service，簡稱 DaaS）模式，將人工智慧無人機、企業軟體和專業服務相結合，相關應用覆蓋工程數據採集、農業生產、倉儲管理、設施巡檢和物業維護等領域。



透過 DaaS，企業客戶無需自行採購和維護完整的無人機系統，即可獲得無人機設備、專業人員、任務執行、數據採集和結果交付等服務。這一模式也使 ZenaTech 的業務從設備銷售延伸至持續性的專業服務收入。



ZenaTech 公布的數據顯示，2026年第一季度，公司實現營收 840萬加元，較2025年同期的113萬加元增長640%。其中，DaaS 業務貢獻約 780萬加元，占當季總營收約 93%。



2025年，公司全年營收達到 1,290萬加元，較2024年的約200萬加元增長558%。DaaS 業務在首個完整營運年度貢獻約 1,010萬加元，占全年營收約 78%。



收購推動服務網絡擴張



ZenaTech 透過自主技術研展和業務收購相結合的方式擴大 DaaS 業務。被收購企業通常擁有現有客戶、專業團隊和在地營運能力，ZenaTech 則逐步將無人機、自動化數據採集和人工智慧分析技術導入相關業務流程。



* 2025年成就：ZenaTech 共完成 20 項收購，包括 19 家從事工程數據、設施巡檢及相關專業服務的企業，以及一家企業軟體公司。

* 2026年最新進展：截至 2026年6月，公司已完成第 24 項 DaaS 相關收購，服務範圍進一步擴展至物業清潔、設施巡檢和維護等領域。

透過旗下 ZenaDrone，ZenaTech 還形成了覆蓋室內和室外場景的無人機產品組合：

* IQ Quad：可用於現場數據採集、工程影像記錄和三維建模。

* IQ Nano：可透過條碼和 RFID 掃描，協助完成庫存記錄、貨架檢查和室內數據採集。

公司公布的收入增長、收購進展和 DaaS 收入占比，為關注人工智慧和無人機商業化的投資者提供了較為具體的業務參考，也反映了相關技術如何進入實際商業營運並形成服務收入。



