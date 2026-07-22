範式（6682.HK）發佈 2026 年上半年正面盈利預告

香港 - 2026年7月22日 - 范式智能技術集團股份有限公司（"範式" 或 "公司" ，股份代號：6682.HK）今日發佈2026上半年正面盈利預告。根據截至 2026 年 6 月 30 日止六個月（「報告期」）未審計綜合管理帳目的初步評估，公司預計報告期內營業收入顯著增長，應占利潤相對去年同期錄得虧損也有大幅度改善，由虧轉盈。



收入穩健增長



於報告期內，預計公司錄得營業收入約人民幣 32 億元至 40 億元，較 2025 年同期增長約 22% 至 52%。另外，公司擁有人應占利潤約為人民幣 9,000 萬元至人民幣 1.3 億元，相對 2025 年同期錄得虧損，盈利表現明顯改善。



增長動力



收入強勁增長，主要得益于範式各業務線共用的技術平台底座持續升級。 升級後平台能力獲得更多企業客戶青睞，需求明顯增加，同時公司自有及租賃算力資源 token 吞吐效率大幅提高，加快了 token 生產力的釋放，從而推動業務收入加速增長。



預期公司擁有人應占利潤由虧轉盈，主要由以下三項因素推動：

