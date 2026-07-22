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商業動向
出版：2026-Jul-22 10:35
更新：2026-Jul-22 10:35
Media OutReach Newswire

範式（6682.HK）發佈 2026 年上半年正面盈利預告

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香港 - 2026年7月22日 - 范式智能技術集團股份有限公司（"範式" 或 "公司" ，股份代號：6682.HK）今日發佈2026上半年正面盈利預告。根據截至 2026 年 6 月 30 日止六個月（「報告期」）未審計綜合管理帳目的初步評估，公司預計報告期內營業收入顯著增長，應占利潤相對去年同期錄得虧損也有大幅度改善，由虧轉盈。

收入穩健增長

於報告期內，預計公司錄得營業收入約人民幣 32 億元至 40 億元，較 2025 年同期增長約 22% 至 52%。另外，公司擁有人應占利潤約為人民幣 9,000 萬元至人民幣 1.3 億元，相對 2025 年同期錄得虧損，盈利表現明顯改善。

增長動力

收入強勁增長，主要得益于範式各業務線共用的技術平台底座持續升級。 升級後平台能力獲得更多企業客戶青睞，需求明顯增加，同時公司自有及租賃算力資源 token 吞吐效率大幅提高，加快了 token 生產力的釋放，從而推動業務收入加速增長。

預期公司擁有人應占利潤由虧轉盈，主要由以下三項因素推動：

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  • 主營業務保持快速增長；
  • 銷售費用占收入比重較去年同期大幅優化，費用結構更為健康；
  • 其他收益淨額同比大幅增加，主要由於公司投資項目公允價值提升。
范式預計將於2026年8月底前發佈截至2026年6月30日止六個月的中期業績。公司將繼續堅持技術創新與開放合作，進一步完善全棧AI平台服務體系，推動「Token工廠」走進更多產業場景，釋放新質生產力。

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Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

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