畢馬威：香港基金稅制迎重大改革 料吸引全球資產管理公司落戶

稅改適逢本港管理資產規模創新高 2025年基金淨流入金額按年增長193% 香港2026年7月22日 /美通社/ -- 畢馬威今日發布最新《香港資產管理及私募股權展望》報告，指出香港市場期待已久的基金免稅制度及附帶權益稅務寬減制度改革，預計將吸引新一輪區域及全球資產管理公司進駐本港。 是次稅制改革適逢香港資產管理業重拾強勁增長動力。香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）最新發布的《資產及財富管理活動調查》顯示，2025年香港的管理資產規模（AUM）按年增長20%至歷史高位，年內基金淨流入金額按年飆升193%，約為去年的三倍。值得注意的是，在香港管理的資產當中，有56%投資於中國內地及香港以外的海外市場，反映香港作為國際資產配置中心的地位持續穩固。

畢馬威於報告中指出，經優化的統一基金免稅（UFE）制度，是近年香港最具深遠影響的稅務改革，有助提升基金稅務安排的確定性，並有效減低另類資產管理業務流向其他樞紐的趨勢。在新制度下，合資格的附帶權益及業績表現費，不論在企業層面還是在駐港員工個人層面均可享有0%的實際稅率。更重要的是，相關優惠將追溯適用至2025課稅年度，屬其他主要司法管轄區目前未有提供的競爭優勢。 畢馬威中國香港特別行政區另類投資部主管包迪雲（Darren Bowdern）表示：「是次稅務改革充分反映政府持續完善香港基金稅務制度的政策方向。透過對附帶權益及業績表現費提供具追溯力的0%實際稅率，香港進一步消除現行稅制中的不確定性，並提升對私募股權、私人信貸及對沖基金在香港設立及營運投資平台的吸引力，我們預期，措施將吸引更多國際資產管理機構在香港建立長遠投資團隊，並以香港作為管理亞洲高價值投資組合的重要基地。」

與此同時，本港資本市場同樣展現出強勁勢頭。香港在2025年重奪全球首次公開招股（IPO）集資額冠軍寶座，相關升勢延續至2026年，目前集資規模仍穩居全球首兩位。畢馬威預測，香港全年IPO集資額有望達約3,500億港元。 畢馬威中國香港特別行政區證券和資產管理主管合夥人徐明慧表示：「市場氣氛持續改善，資金流入穩步回升，政府亦不斷推出政策措施，鞏固香港在全球金融市場的競爭優勢。無論是近年來最活躍的IPO上市申請，還是日益豐富的交易所買賣基金（ETF）產品生態，均為香港資產管理業的長遠發展奠定良好基礎。下一階段的重點，在於持續培育人才及提升專業能力，以把握市場帶來的新機遇。」

報告亦指出，ETF將成為香港資產管理業的重要增長引擎。2026年首六個月，本港ETF平均每日成交額達396億港元，較去年同期增長17%[1]。 畢馬威預期，隨著投資者需求由傳統被動型指數產品逐步擴展至主動型策略、收益型產品、主題投資、虛擬資產，以及戰術交易產品，ETF市場將持續擴展。產品種類日益多元化，不但有助提升市場流動性、擴闊投資者選擇，並為環球及區內資產管理公司帶來更多產品分銷及業務發展機遇。 畢馬威中國香港特別行政區證券及資產管理合夥人姚子洋表示：「行業下一階段的增長，必須建基於投資者信任。隨著產品日趨多元，特別是槓桿、反向及個股 ETF等產品，資產管理公司及分銷商需要持續加強企業管治、資訊披露及投資者教育。能夠在產品創新與風險管治之間取得平衡的企業，將更具優勢把握市場發展機遇。」

畢馬威是一個由獨立的專業成員所組成的全球組織，提供審計、稅務和諮詢等專業服務。畢馬威國際有限公司（「畢馬威國際」）的成員所以畢馬威為品牌開展業務運營，並提供專業服務。「畢馬威」可以指畢馬威全球組織內的獨立成員所，也可以指一家或多家畢馬威成員所。 畢馬威成員所遍佈全球138個國家及地區，擁有超過276,000名合夥人和員工。各成員所均為各自獨立的法律主體，其對自身描述亦是如此。各畢馬威成員所獨立承擔自身義務與責任。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/---302831541.html