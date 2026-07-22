香港 - 2026年7月22日 - 全城期待的親子盛會——「第34屆國際嬰兒、兒童用品博覽」將於2026年7月30日至8月2日假香港會議展覽中心Hall 1舉行。作為深受爸媽們愛戴的嬰幼兒營養品品牌，美贊臣將透過「藍臻營養學院」（A10攤位），帶領爸媽深入了解最新的育兒營養資訊，更準備了精美實用的迎新禮遇及多重產品優惠，務求讓大家滿載而歸。 美贊臣「藍臻營養學院」隆重登場 親臨荷花BB展A10攤位 盡享會場限定禮遇 LF Complex+ 配方 科研啟迪成長力量 美贊臣特意打造「藍臻營養學院」，以科研為基礎，帶領爸媽探索寶寶的成長歷程與發展潛能。展區介紹全港唯一LF Complex+配方**，讓家長認識乳鐵蛋白、HMO、MFGM母乳黃金膜 ® 等營養成分，如何支持寶寶免疫發展及成長需要，為孩子建立穩固防護的成長基礎。美贊臣期望透過科研知識分享，陪伴家長見證孩子成長旅程，幫助他們從容迎接日常挑戰。 多重禮遇與優惠 萬勿錯過 展覽期間，美贊臣「藍臻營養學院」將送出一系列期間限定優惠及升級禮遇，勢必成為爸媽們的心水選擇。詳情如下： 迎新禮品包 * ： 現場憑懷孕/出生證明（18個月或以下）登記加入「美贊臣會」，即送價值約港幣400元的「迎新禮品包」，禮品包括：

關於美贊臣

早自 1905 年創立至今，美贊臣已有一百多年的歷史。作為全球知名的嬰幼兒營養品品牌，致力為全球嬰幼兒提供科學營養，給他們帶來一生最好的開始，是美贊臣矢志不渝的使命。



憑藉卓越的品質，美贊臣深受營養學家和父母的信賴。專注嚴謹的態度、持續創新、不斷追求卓越以及對社會的關懷回饋，也為美贊臣樹立良好的品牌形象。



陪伴香港超過半個世紀，美贊臣一直為父母提供優質的嬰幼兒營養品以及專業的育兒資訊和建議，作為香港嬰幼兒奶粉行業的領導者，Enfinitas®藍臻®、A+ NeuroPro智睿®、Gentle Care 親舒 Pro、NutriPower™等產品一直以來獲得了衆多家長的信賴與支持。



每一天，美贊臣的專家都在為不同營養需要的孩子而努力，亦是全球極少數堅持生產特殊配方奶粉的品牌之一，為有需要的孩子帶來希望。



詳情可瀏覽： http://www.meadjohnson.com.hk/

