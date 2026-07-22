美贊臣「藍臻營養學院」隆重登場 親臨荷花BB展A10攤位 盡享會場限定禮遇

香港 - 2026年7月22日 - 全城期待的親子盛會——「第34屆國際嬰兒、兒童用品博覽」將於2026年7月30日至8月2日假香港會議展覽中心Hall 1舉行。作為深受爸媽們愛戴的嬰幼兒營養品品牌，美贊臣將透過「藍臻營養學院」（A10攤位），帶領爸媽深入了解最新的育兒營養資訊，更準備了精美實用的迎新禮遇及多重產品優惠，務求讓大家滿載而歸。
LF Complex+配方科研啟迪成長力量
美贊臣特意打造「藍臻營養學院」，以科研為基礎，帶領爸媽探索寶寶的成長歷程與發展潛能。展區介紹全港唯一LF Complex+配方**，讓家長認識乳鐵蛋白、HMO、MFGM母乳黃金膜®等營養成分，如何支持寶寶免疫發展及成長需要，為孩子建立穩固防護的成長基礎。美贊臣期望透過科研知識分享，陪伴家長見證孩子成長旅程，幫助他們從容迎接日常挑戰。
多重禮遇與優惠萬勿錯過
展覽期間，美贊臣「藍臻營養學院」將送出一系列期間限定優惠及升級禮遇，勢必成為爸媽們的心水選擇。詳情如下：
迎新禮品包*：現場憑懷孕/出生證明（18個月或以下）登記加入「美贊臣會」，即送價值約港幣400元的「迎新禮品包」，禮品包括：
- 美贊臣多感官學前遊戲墊 (1個)
- 美贊臣多用途環保袋 (1個)
- BabySWIPE環保竹纖維濕巾 (8片) 或奶瓶及蔬果濃縮洗劑 (100毫升) [隨機派發]
- 舒特膚嬰兒溫和護理體驗套裝 (潔膚及洗髮露50毫升+潤膚霜50毫升) (1份)
- HUGGIES 超迷你純水嬰兒濕紙巾 (8片裝)
- 潔霸防蟎成分Plus洗衣液(試用裝)
- D Mind & the Prince [My Face & My Hand] 幼兒認知教材海報 (1張)
- Snowbear檸檬酸清除劑 (1份)及Snowbear $10現金券 (1張)
- World Family迪士尼幼兒高度尺 (1個) 及 米奇寶寶防水圍兜體驗換領券 (1張)
Enfinitas 藍臻首購禮遇 ： 現場首購Enfinitas藍臻指定配方奶粉1罐，即送價值約港幣340元會場尊享禮遇，禮品包括：
- 碧蓮超強萬用去漬霸 900+200克 (1件)
- 思詩樂嬰兒奶瓶及蔬果清潔液補充裝700毫升(1件)
- VIRJOY極致綿柔純水低敏嬰兒濕巾30片裝 (3件)
- 舒特膚控油抗痘潔膚露500毫升(1件) 或舒特膚潤膚膏50克(2件) [隨機派發]
- 碧蓮超強萬用去漬霸 900+200克 (1件)
- 思詩樂嬰兒奶瓶及蔬果清潔液補充裝700毫升(1件)
- VIRJOY極致綿柔純水低敏嬰兒濕巾30片裝 (3件)
- 舒特膚清爽無油保濕水感啫喱10克 (3件)
「第 34 屆國際嬰兒、兒童用品博覽」 詳情︰
| 日期：
| 2026年7月30日至8月2日 （星期四至日，共四天）
| 時間：
| 2026年7月30日︰上午10時至下午8時
2026年7月31日至8月1日︰上午10時至下午9時
2026年8月2日︰上午10時至下午7時
| 地點：
| 香港會議展覽中心新翼Hall 1
| 美贊臣「藍臻營養學院」：
| A10攤位
**LF Complex+指同時於配方加入乳鐵蛋白、HMO、MFGM、DHA、PDX 和 GOS。根據美贊臣2023年6月調查，與香港主要品牌的兒童成長配方奶粉產品標籤比較，唯有Enfinitas 4號配方奶粉同時加入乳鐵蛋白、HMO、MFGM、DHA、PDX 和 GOS。
#活動受有關條款及細則約束。禮品數量有限，送完即止。會場限定/首購優惠只適用於「第34屆國際嬰兒、兒童用品博覽」。每人限購1次。
圖片只供參考，一切以實物為準。禮品之品質擔保或服務保證由相應禮品供應商承擔。如禮品因故無法如期供應，美贊臣有權延遲禮品換領或提供替代禮品而不作另行通知。所有推廣不適用於1號配方奶粉。所有禮品數量有限，送完即止。以上活動受有關條款及細則約束。
重要聲明：世界衞生組織建議嬰兒出生最初六個月全吃母乳，約到六個月大，便須逐漸添加固體食物，以滿足嬰兒營養的需要，並繼續餵哺母乳至兩歲或以上。母乳是嬰兒的最佳食物。在決定以嬰幼兒配方奶粉補充或替代母乳餵哺前，應徵詢醫護專業人員的意見，並務須小心依照所有沖調指示。資料來源：衞生署網頁。適量飲用幼兒助長奶粉/兒童成長奶粉可作為均衡飲食的一部份。
關於美贊臣
早自 1905 年創立至今，美贊臣已有一百多年的歷史。作為全球知名的嬰幼兒營養品品牌，致力為全球嬰幼兒提供科學營養，給他們帶來一生最好的開始，是美贊臣矢志不渝的使命。
憑藉卓越的品質，美贊臣深受營養學家和父母的信賴。專注嚴謹的態度、持續創新、不斷追求卓越以及對社會的關懷回饋，也為美贊臣樹立良好的品牌形象。
陪伴香港超過半個世紀，美贊臣一直為父母提供優質的嬰幼兒營養品以及專業的育兒資訊和建議，作為香港嬰幼兒奶粉行業的領導者，Enfinitas®藍臻®、A+ NeuroPro智睿®、Gentle Care 親舒 Pro、NutriPower™等產品一直以來獲得了衆多家長的信賴與支持。
每一天，美贊臣的專家都在為不同營養需要的孩子而努力，亦是全球極少數堅持生產特殊配方奶粉的品牌之一，為有需要的孩子帶來希望。
詳情可瀏覽： http://www.meadjohnson.com.hk/