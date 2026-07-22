中國南方電網公司攜電力AI創新成果亮相2026世界人工智能大會

上海2026年7月22日 /美通社/ -- 7月17日，2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議在上海開幕。展館內人頭攢動，中國南方電網公司攜電碳算協同與電力人工智能系列創新成果集中參展。在展區，「大瓦特・雲睿」配網規劃智能體吸引了眾多觀眾駐足：隨著現場工作人員輕點鼠標，一份涵蓋風險診斷與網架佈局的完整配網規劃報告躍然於屏上，整個過程僅耗時10分鐘。「大瓦特・雲睿」配電網規劃智能體從本屆大會1100餘家參展企業、3000餘項申報展品中突圍，成功入選大會十大「鎮館之寶」，也是本屆榜單中唯一上榜的中央企業項目。

「我們打通了電、碳、算三個原本相對獨立的系統，建成國內首個行業級電碳算一體化協同運營系統，打破電力運行、碳排放監測、算力負荷調度之間的數據壁壘，將碳排放量測算精度從月度級壓縮至分鐘級，以電價、綠電、電碳因子等電碳信息引導算力任務的編排調度，實現算力任務與電力價格、綠電供給、電網調控、碳排約束的精準聯動。目前，該協同運營系統已在廣東、廣西、雲南、貴州、海南五省區規模化落地，有效提升算力負荷綠電供給占比。」

今年，「算電協同」首次寫入政府工作報告。中國南方電網公司錨定打造電碳算協同全球引領者目標，攻堅全棧自主技術，在電力垂類大模型、智能作業機器人、數字基礎設施等領域多點突破，一批國內首創、國際領先成果集中亮相，為新型電力系統與數字經濟融合提供技術支撐。

在核心模型層，「大瓦特-多模態2.0」電力多模態大模型是整個技術體系的核心底座。針對通用大模型缺乏電力專業機理、難以適配電網發輸變配用全流程業務的行業痛點，中國南方電網公司自主研發這一電力專屬大模型，成為電力行業首款通過中國信通院工業大模型成熟度評測的行業專屬大模型。

在場景應用層，「大瓦特・雲睿」是面向國家能源安全和新型電力系統建設打造的AI原生配電網規劃智能體，可像專業規劃人員一樣，自主理解任務、調用電力專業工具，完成問題診斷、方案生成、仿真校核、投資評估和報告編制。

同時，一批數字基礎設施成果同步推出。自主研發電力統一物聯操作系統「電鴻」，具備億級終端統一接入管理能力，全面覆蓋南方電網經營區域各類業務場景的關鍵電力設備，電鴻終端在線率穩定在95%以上；國內率先投運「變電站+儲能站+數據中心」多站合一綜合能源算力綜合體，綠電利用率達98%以上。