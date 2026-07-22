秋田縣將派高層宣傳代表團訪台港 拓觀光及食品出口商機

日本秋田2026年7月22日 /美通社/ -- 秋田縣政府宣佈，由縣知事鈴木健太率領的高層代表團將於7月19日至23日展開台灣及香港宣傳訪問行程。本次策略性訪問旨在透過包機配套刺激入境觀光，同時拓寬秋田縣優質在地產品的出口與銷售通路，推廣產品包括「秋田牛」、「白神蔥」以及當地日本清酒。

1.行程（暫定）

- 7月19日（周日）

交通：由秋田出發，經桃園抵達台北

- 7月20日（周一）

拜訪：

台灣虎航

燦星旅遊

實地考察：美福食集

- 7月21日（周二）

拜訪：

日本台灣交流協會

JIT CO., LTD.

台灣農畜產工業股份有限公司

中華航空

交通：由桃園前往香港