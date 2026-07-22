Synology 推出雲端監控 Surveillance365，滿足更多元的跨產業場域安全需求

台北2026年7月22日 /美通社/ -- 過去十年，企業安防系統的核心邏輯幾乎沒有改變：採購攝影機、架設 NVR 或 NAS、IT 人員維護，每隔幾年再重新評估設備汰換。這套模式尚可在大型、固定場域中運作，但隨著部署環境變得更加動態——工地移轉、校園管理、零售展店——本地端方案開始浮現出了限制。 Synology 長期深耕影像監控領域，旗下的地端 VMS 解決方案 Surveillance Station 與獨立研發的 Synology Camera，已為海內外超過 50 萬站點提供智慧監控架構。「正因為累積了豐富的產業視角與經驗，」Synology 台灣事業處業務暨行銷總監高志鵬說，「我們看到許多組織正苦惱於特定場景，難以透過現有解方守護場域安全，因此全新推出了雲端監控服務 Surveillance365，要回應這些產業需求。」

建築工程業：解決工地快速部署、拆遷問題

首先，從監控需求最急迫、但落地難度最高的施工現場開始。高志鵬表示，工地有著期間結束就得拆除的特性，但地端系統光是架設 NVR、規劃儲存容量、設定網路環境，都要求基本 IT 知識，更遑論每次搬遷都得耗費人力成本，成為導入的一大障礙。 Surveillance365 的設計原則就是「隨插即用」，Synology 群暉科技監控事業群協理林立指出，優勢在於無需架設本地伺服器，Synology Camera 插上電源與網路後，即可透過雲端平台完成設定與管理，也代表同一批攝影機，可在不同工地快速移動部署，最小化人力成本。

同時考量到工地這網路環境不佳的場域，林立提及 Surveillance365 在頻寬使用下足功夫，「由於錄影資料預設存放於攝影機內的 microSD 卡中，平時僅和雲端伺服器維持低度連線，」林立說，「僅在需調閱影像等行為，或有特定事件發生時才會提升用量，即便處於頻寬有限的環境中仍可順暢運作。」 校園：滿足多元監控與智慧管控需求

接著校園可說是監控場景中最複雜的環境之一，高志鵬舉例像是一所中大型學校，可能存在截然不同的場景：行政大樓的室內攝影機、體育館的廣角攝影機，以及不易拉設實體網路線的老舊教學大樓，光靠單一機型並無法全部覆蓋。

Surveillance365 當前可搭配 Synology 完整的攝影機產品線，從定點所需的塔型或子彈型攝影機、可彈性安裝的 WiFi 攝影機，到可以 360 度環繞場域的魚眼攝影機一應俱全，且無需額外購買授權，適合有著多樣化需求的部署場域，更大幅降低導入的成本。 另外，校園在出入管制、人員安全上皆有極高要求，若單靠人力控管可說是分身乏術。林立提到 Surveillance365 內建多種 AI 智慧辨識技術，包含人員與車輛偵測、入侵偵測、徘徊偵測等。當特定事件發生即可主動通知，對校園這類型大面積的場域安管人員而言，能夠耗費更少資源，做到更廣範圍的場域管控。

零售業：消除版圖擴張的管理阻力

最後視角轉到零售業，影像監控系統不只要提供所需的技術，更得易於管理。「只有一間店時很容易處理，但當連鎖體系擴展至 10 間、50 間門市時，客戶就會開始感到困擾，」高志鵬點出，「各店網路環境不同、IT 資源有限無法派人現場維護、人員流動造成帳號管理混亂，他們非常需要一套集中管理的系統。」 對此 Surveillance365 針對多點場景配備據點管理功能，管理員得以在單一介面中，分別管理與調閱不同門市的影像，也能設定該據點的攝影。同時，還能搭配細緻的使用者權限管理功能，替每位員工設定專屬的存取範圍，像是區域主管只能看到轄區門市，總部人員才能調動整體設定，大幅降低因帳號共用，或權限設定錯誤帶來的資安風險。

更關鍵的是，零售業者不需要在每個門市都配置 IT 人員。Surveillance365 打造了純雲端管理平台，系統更新自動推送，無需人工維護本地伺服器。當新門市開設時，只需將 Synology 攝影機帶至現場安裝，幾分鐘內即可納入集中管理。 Synology 當前擁有完整的影像監控生態系，除了部署於地端、高度相容性的 Surveillance Station，Surveillance365 的推出還帶來了兼具安全、彈性且易用的雲端監控選項。高志鵬總結，「Surveillance365 將我們累積 18 年的監控能力，帶給過去服務不到的客群與場域，讓不同產業、需求的企業，都能靈活選擇最適合自己的監控架構。」