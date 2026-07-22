水資源競爭對能源轉型構成風險

國際礦業與金屬理事會 (ICMM) 發佈報告，標示礦業及金屬業設施與水資源壓力、枯竭、乾旱、洪水及年際變異風險重疊的地區 倫敦2026年7月22日 /美通社/ -- ICMM 最新分析顯示，全球近三分之二的礦業及金屬業設施位於面臨重大實體水風險的地區。 我們的全球礦業及金屬業水資源數據集 (Global Mining and Metals Water Dataset) 及報告亦顯示，礦業及金屬業營運與其他工業及家庭用水戶之間存在水資源競爭，構成該行業最大的實體水風險。 報告強調，隨着潔淨能源系統所需材料的需求增加，必須在區域層面制定協調一致的土地及水資源綜合利用規劃。

礦產及金屬對能源轉型及未來低碳經濟而言不可或缺，但這次分析顯示，生產這些礦產及金屬所需的條件受到實體水風險所限。 重點包括： 全球 65.7% 的礦業及金屬業設施面臨至少一項嚴重的實體水風險。

38.2% 的設施位於基準水資源壓力嚴重乃至極嚴重的集水區，或位於實際上無法取得水資源的乾旱地區。

全球 27.4% 的設施面臨嚴重乃至極嚴重的基準水資源耗竭風險。

全球 27% 的設施面臨嚴重乾旱風險，令乾旱成為是次分析中第二普遍的實體水風險。

全球 14% 的設施面臨嚴重乃至極嚴重的洪水風險，而氧化鋁精煉、鋁冶煉、鉬生產及鋼鐵生產設施面臨的風險較大。

全球 16.2% 的設施面臨水資源供應年際變異嚴重乃至極嚴重的風險，但有關情況在地理分佈上並不平均，大洋洲的比例更高達 74%。

4.9% 的設施同時在三項或以上實體水風險指標方面面臨嚴重風險。

分析發現，礦業及金屬業的水風險遍及全球，但性質各異，且因地理位置及礦產品種類而有所不同。 部分設施長期面對水資源競爭；另一些設施則面對乾旱、洪水或年度供水難以預測等問題。 在部分地區及供應鏈中，這些風險相互重疊，形成脆弱環節，必須透過水資源管理，並由政府、業界、投資者和使用這些材料的企業採取協調行動加以應對。 ICMM 數據及研究總監 Emma Gagen 博士在評論研究結果時表示： 「我們的研究顯示，水資源已成為礦業及金屬業的一項重大議題。 倘若整個經濟體系未能更深入了解並妥善管理水風險，恐怕會在不知不覺間令水資源成為能源轉型的一大制約。 因此，包括 ICMM 成員在內的領先礦業公司已將水資源管理原則及實務融入營運，藉由兼顧社會公平、環境可持續性及經濟效益的方式管理水資源。」

研究結果顯示，業內各設施面臨水風險的程度並不均衡。 智利是全球最大的銅生產國，亦擁有全球相當大比例的鋰儲量；當地有 85.8% 的設施同時面臨嚴重乃至極嚴重的基準水資源壓力及水資源供應年際變異風險。 在非洲及中東，80.7% 的設施面臨嚴重乃至極嚴重的乾旱風險；而在大洋洲，74% 的設施面臨嚴重乃至極嚴重的水資源供應年際變異風險。 Emma Gagen 博士補充： 「一直以來，對於礦業及金屬業面臨的水風險，業界從未進行全面且涵蓋各類礦產品的全球評估。 ICMM 透過開發可信且易於取用的數據，旨在協助政策制定者及投資者就水風險作出更明智的決策，從而應對因能源轉型而帶來的需求。

這個數據集是一個起步點，供各界探索和使用相關數據，並與我們合作，持續完善業界對水風險的整體了解。」 報告以 ICMM 更新版《全球礦業數據集》(Global Mining Dataset) (v1.5) 所收錄的 12,000 個設施為基礎，包括礦場、冶煉廠、精煉廠及工廠，並將設施位置與全球水風險數據集作出重疊及比較，以評估設施面臨特定實體水量風險的情況。 《全球礦業及金屬業水資源數據集》(Global Mining and Metals Water Dataset) 由 ICMM 與世界自然基金會 (WWF) 水風險團隊及世界資源研究所 (WRI) 合作編製。 WRI 食品、土地及水資源計劃全球總監 Crystal Davis 表示：

「在能源轉型帶動下，全球關鍵礦產的開採及生產急增，各國正積極探索如何一方面滿足日益增長的需求，另一方面推動負責任的採礦活動。 實踐負責任採礦的第一步，是讓各方均可取得可信且公開的數據，了解哪些地區面臨最嚴重的水風險。 WRI 歡迎 ICMM 作出的這項貢獻，認為這是為政府、社區、投資者及企業提供所需基礎數據庫的重要一步，有助各方在整個價值鏈上進行規劃並採取行動。」 編者註 這個數據集及報告屬於 ICMM 更廣泛的全球礦業數據項目 (Global Mining Data Project)，該項目旨在累積完善透明的數據，為政策制定提供依據，並推動各界更深入討論礦業及金屬業在可持續發展中不斷演變的角色，從而大幅提升全行業資訊的質素及可取得程度。

與所有大型數據集一樣，《全球礦業與金屬業水資源數據集》亦有其局限。 相關數據集中於水風險，並未提供任何關於礦業及金屬業對水風險所造成影響或貢獻程度的資料。 這項分析將全球礦業及金屬業數據圖層與全球水風險數據圖層進行交疊比對。 現階段並無提供設施層面用水量、取水量、排水量或水質資料的全球數據集，因此無法評估礦業及金屬業所造成的影響及其對水風險的貢獻。 詳情請參閱報告的「局限」一節。 此外，數據集並不包括有關設施或公司層面對當地水資源系統所造成影響或貢獻的資料，亦不會嘗試評估營運表現、效率或企業目標的達成進度。 因此，不應使用此數據集對個別資產或公司進行基準比較，亦不應據此判斷個別企業的披露資料是否與行業層面的結果一致。

研究方法 WWF 及 WRI 的數據集因廣受認可，且全面涵蓋水風險而獲選用。 兩者各有其優點及局限，ICMM 對兩者進行評估，以確定最適合納入《全球礦業及金屬業水資源數據集》的指標。 我們亦與一名獨立同行評審專家合作，以了解研究方法、所採用的數據集及研究所得見解的各自局限與優點。 這有助我們完善研究方法及數據，最終在坦誠說明局限的同時，進一步提升所用的方法。 詳情請參閱報告的「研究方法」一節。 關於 ICMM ICMM 代表秉持原則的採礦業。 我們匯聚全球三分之一的金屬及採礦業公司，與主要合作夥伴聯手，引領業界以實際行動和創新思維推動可持續發展，以造福社會為最終目標。 透過緊密合作，ICMM 成員公司共同訂立標準，致力在安全、公正且可持續發展的世界裡，負責任地生產礦物和金屬。