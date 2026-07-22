Loft Dynamics 夥拍 Indocopters，將 虛擬實境機師培訓引入南亞

隨著空中巴士 H125 的業務活動顯著增長，印度次大陸最大型的專業保養、維修和大修 (MRO) 機構，將採用 Loft Dynamics 的 VR H125 模擬器來擴展培訓渠道，將其安全職能由確保飛機就緒，延伸至機師的準備狀態 瑞士蘇黎世及印度大諾伊達2026年7月22日 /美通社/ -- 虛擬實境 (VR) 機師培訓的領導廠商 Loft Dynamics 今天宣佈，Indocopters Private Limited 將於印度引進並安裝首部 Loft Dynamics 空中巴士 H125 TXi VR 全動感模擬器。 是次安裝將建構南亞首個專為 H125 設立的 VR 培訓基地，有助提升區內的機師培訓能力。 對 Indocopters 這間印度次大陸頂尖的專業直升機保養、維修和大修 (MRO) 機構來說，是次安裝正順理成章地延伸其安全職責。 公司支援該地區的營運商，協助保持直升機維持適航、隨時候命，時刻準備就緒執行任務。 透過 Loft Dynamics 的模擬器，Indocopters 亦會參與培訓駕駛該等直升機的機師。

是次安裝亦適逢 Airbus Helicopters 與 Tata Advanced Systems 於印度卡納塔克邦維馬加爾的該國首條私營直升機最終組裝線，正式開始生產 H125。 超過 80 架 H125 直升機已在印度、尼泊爾、不丹、孟加拉、斯里蘭卡及馬爾代夫服役，隨著機隊持續擴充，營運商將需要能夠配合機隊規模增長的機師培訓基建。 Indocopters Private Limited 行政總裁 Ajay Shah 指出：「H125 是印度次大陸多任務直升機運作的核心骨幹，同一機隊往往需要同時應付各式任務，包括公用事業、企業運輸，以至緊急醫療服務、災難應變及高空作業。 因此，這些艱鉅任務對機師的準備狀態有極高要求。 透過 Loft Dynamics H125 飛行培訓裝置，我們將能針對緊急狀況、惡劣天氣、狹窄區域著陸及高空作業等關鍵情境，提供真實、安全且可反覆演練的培訓。 此項目鞏固我們提升機師專業能力、加強飛行安全，以及推動國內直升機培訓標準的堅定承諾。」

Loft Dynamics 行政總裁 Sebastien Borel 指出：「航空安全的下次重大突破，絕非僅憑更卓越的飛機便可達成。 而是要為機師提供更卓越的備戰之道。 先進的直升機模擬設備向來遙不可及，機師往往需要長途跋涉、費盡心思調整日程，使用次數卻少之又少。 這種模式，已無法配合現今營運商的實際運作方式。 Indocopters 的投資反映行業的未來趨勢：培訓將更貼近機隊運作、更頻繁進行、更切合真實任務需求，並協助營運商在飛機尚未起飛前就已作好萬全準備。」 Indocopters 將利用該模擬器提供空中巴士 H125 系列機型專門培訓、緊急程序演練、因應區內地形及運作挑戰而設的安全培訓，以及精選基礎培訓。 系統預計將服務 Indocopters 及其附屬公司（包括印度最大的私營直升機公司 Global Vectra Helicorp Limited），以及區內其他營運商的機師。 模擬器將設置於 Indocopters 的大諾伊達總部，毗鄰德里英迪拉•甘地國際機場 (DEL)，此機場是服務新德里及國家首都區的主要國際門戶。

Airbus Helicopters 印度及南亞主管 Sunny Guglani 說：「H125 在印度及南亞的直升機運作中發揮主導作用，而其在這片地區的下一階段發展，並非單靠飛機供應便能實現。 當中有賴飛機周邊的完整生態系統，包括維修保養、零件補給、培訓體系及機師備戰狀態。 隨著 H125 最終組裝線於維馬加爾正式投產，印度正圍繞這款 Airbus Helicopters 成功至極的機型，積極發展更多本地能力。 Indocopters 對 Loft Dynamics 模擬器的投資，為該生態系統增添重要的培訓能力，更容許機師在安全環境下預演高風險或難以實際操作的飛行情境，從而帶來關鍵的安全裨益。 因此，藉此模擬器，營運商將能提升區內飛行安全水平。」

Indocopters 的 H125 TXi VR 全動感模擬器將搭載六自由度運動系統及一體化玻璃駕駛艙。 系統結合全動感模擬、360 度 3D VR 環境、力回饋控制系統及小巧體積，讓機師在可控環境下練習正常操作、突發事件、緊急程序及特定任務條件。 Loft Dynamics 的飛行模擬培訓裝置遠較傳統全飛行模擬器小巧，讓先進的培訓資源能更便捷地設置於營運商及機師附近。 此項消息公佈之時，正值印度直升機業界大力強化本土航空實力，層面遍及飛機運作、維修保養乃至培訓體系等各方各面。 Vectra Group 透過 Indocopters 及 Global Vectra Helicorp Limited，完美結合遍佈區內的大規模飛行營運業務，與深厚的技術及維護實力。

關於 Loft Dynamics

Loft Dynamics AG 是全球沉浸式機師培訓的領導廠商，更是唯一擁有同時獲美國聯邦航空管理局 (FAA)、歐洲航空安全局 (EASA) 及日本民航局 (JCAB) 認證的 VR 模擬器的公司。 公司深受 Alaska Airlines、Airbus Helicopters、洛杉磯警局等機構信賴，服務範疇涵蓋整個航空生態系統，包括商業航空公司、電動垂直起降飛行器 (eVTOL) 營運商、各類直升機營運商，以及學校、原始設備製造商 (OEM)、政府和監管機構。 我們的使命，在於令優質卓越的沉浸式機師培訓，變得更觸手可及、更經濟實惠且更易擴展。 我們生產的全動感 VR 模擬器，體積僅約為傳統模擬器的十分之一，成本效益亦遠超從前。 我們亦提供一套互聯解決方案，將公司模擬器連接至全球網絡，包括居家培訓套件、頂尖機師遙距指導，以及由人工智能 (AI) 驅動、數據豐富的培訓智能平台。 Loft Dynamics 正引領全球機師培訓的典範轉移，為培育下一代高技術機師注入強大動力。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 LoftDynamics.com。