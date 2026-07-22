Jason Canning 加入 CAMSO Construction 及 CEAT OHT，出任國際銷售副總裁兼主管

印度孟買2026年7月22日 /美通社/ -- CAMSO Construction 及 CEAT Specialty 今天宣佈，委任 Jason Canning 出任 CAMSO Construction 及 CEAT OHT 業務的國際銷售副總裁兼主管。 Canning 將在此崗位上主導公司的全球銷售策略，促進國際業務增長，同時深化與各大市場原始設備製造商 (OEM) 夥伴、分銷商及客戶之間的聯繫。 Jason Canning 擁有逾 25 年國際商業領導經驗，橫跨特種輪胎、工業製品及工程材料等多個行業。他在職業生涯中一直締造可持續收益增長、發展高效國際銷售組織，以及與頂尖原始設備製造商、分銷商及全球客戶建立長期策略夥伴關係，以此享譽業界。

Canning 表示：「我很高興能在公司發展的這個關鍵時刻，加入 CAMSO Construction 及 CEAT OHT。 我期望善用自身的國際經驗，鞏固全球合作夥伴關係，拓展市場版圖，並引領業務持續增長。」 CAMSO Construction 總監兼 CEAT Specialty 行政總裁 Amit Tolani 就此委任說：「Jason 擁有豐富國際經驗，並在組建高效銷售團隊方面成績斐然，他的加入將為我們的領導團隊注入強大動力。 他對 OHT 產品格局的深入理解，加上與原始設備製造商及渠道夥伴關係密切，將支持我們的全球擴展。」 是次任命體現 CAMSO Construction 與 CEAT Speciality 的承諾。這承諾就是要持續投資於吸納全球頂尖人才，以支持公司實現國際業務增長目標，並履行其在全球提供客戶至上之優質解決方案。

關於 CEAT Specialty (www.ceatspecialty.com) CEAT 為 RPG 集團旗下公司，是印度領先在前的輪胎公司，生產乘用車、兩輪車、貨車及巴士、輕型商用車及非公路用輪胎。 公司為頂尖原始設備製造商及國內外市場提供產品，出口國家超過 110 個。 CEAT 是全球首個輪胎品牌，亦是全球歷來僅有 33 間獲頒戴明大獎 (Deming Grand Prize) 的公司之一，以表彰其對全面品質管理作出的貢獻。 CEAT 亦是全球首個因採用工業 4.0 技術而獲世界經濟論壇授予「燈塔工廠」稱號 (Lighthouse Designation) 的輪胎品牌。 CEAT Specialty 是 CEAT 旗下專注於非公路用（越野用 (OTR) 及農業）輪胎的部門。

關於 RPG Group (www.rpggroup.com) RPG 集團為規模達 52 億美元的環球綜合企業集團，由工業界傳奇人物 R.P. Goenka 博士於 1979 年創辦，其歷史根源可上溯至 19 世紀初。 目前，集團業務遍及基礎建設、輪胎、資訊科技 (IT) 與技術、製藥、能源產品及種植園等主要範疇，據點覆蓋超過 135 個國家。 RPG 集團旗下矚目公司包括 CEAT、KEC International、Zensar Technologies、RPG Life Sciences、Raychem RPG、Harrisons Malayalam 及 Spencer International Hotels。 集團匯聚來自 40 個國家的逾 35,000 名 RPG 員工，並以卓越的企業管治水平，以及尊重人與環境的企業文化而備受認可。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/jason-canning--camso-construction--ceat-oht-302832022.html