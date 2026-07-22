伊利2026全球菁英匯國際英才雲集 擁抱多元 同心致遠

呼和浩特2026年7月22日 /美通社/ -- 伊利集團第二屆全球菁英匯於7月7日至10日在內蒙古呼和浩特舉辦。本次活動集結了來自印尼、泰國、新西蘭、荷蘭、德國、澳大利亞六個國家的52名優秀骨幹員工，通過為期多日的系列活動打破地域隔閡，打造緊密聯結的全球化團隊。全球菁英匯遠非普通的企業團建活動，而是融合了文化交流、園區參訪、協同團建等沉浸式內容。 伊利集團董事長兼總裁潘剛出席活動，並迎接海外員工代表。活動特設傳統「舞龍點睛」儀式 —— 這一傳統文化寓意煥新啟程、萬象更新，潘剛在儀式上為參會員工頒發紀念禮品，並著重強調全球團隊對伊利發展的核心價值。

潘剛在致辭中表示：「持續拓展全球佈局，是伊利未來發展戰略的核心基石。在全球化版圖不斷擴張的過程中，我們將持續為海外員工搭建更廣闊的職業發展平台，助力大家實現個人成功。」 本次行程的一大亮點，是深度參觀伊利現代智慧健康谷。海外員工全程觀摩乳製品全產業鏈生產流程，實地見證前沿數字技術、智能製造與嚴苛研發標準如何築牢伊利產品品質防線。對來自不同市場的員工而言，對品質和消費者健康的共同堅守，是不分國界的共識。