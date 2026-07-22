離港前必嚐！香港國際機場選購人氣手信，即賞蛋撻味 Gelato 或限定奶茶味扁牛角酥

香港 - 2026年7月22日 - 今個暑假，香港國際機場推出「飛嚐滋味賞」活動，為旅客打造別具香港特色的離港體驗。由即日起至 8 月 31 日期間，凡於參與禮品店及手信店消費滿指定金額，即可免費換領限量香港滋味禮品，當中包括蛋撻味 Gelato或機場獨家奶茶味扁牛角酥，以及特色菠蘿包公仔等，讓旅客將最地道的香港滋味由登機前延續至旅程之中！



香港國際機場推出「飛嘗滋味賞」活動從即日起至 8 月 31 日期間，旅客只需於指定商家憑單一收據消費每滿港幣 100 元，即可獲得印花一個

今夏必試！「飛嚐滋味賞」帶您嚐盡香港風味

作為旅程的最後一站，香港國際機場匯聚多個人氣手信及禮品品牌，更有商戶別出心裁，以香港最具代表性的蛋撻及奶茶為靈感，打造令人一試難忘的香港特色美食。今個暑假，機場更帶來「飛嚐滋味賞」活動，聯同商戶將購物體驗與香港飲食文化結合，讓旅客不但能把香港味道帶回家，更能即場細味最地道的香港滋味！



由即日起至 8 月 31 日期間，旅客只需於指定商戶憑單一收據消費每滿港幣 100 元，即可獲得印花一個；集齊三個印花，即可免費換領禮品一份。



活動禮品包括兩款限定美食：由 Gelato Combo 打造的蛋撻味 Gelato，口感香濃幼滑，並帶有酥脆蛋撻層次；以及由森林麵包創作的機場獨家奶茶味扁牛角酥，巧妙融合港式奶茶的醇厚茶香與牛油酥香，為旅客帶來地道而創新的香港滋味，勢必成為今個暑假旅客爭相打卡及分享的必試之選。除此之外，旅客亦可選擇人氣菠蘿包公仔、牛奶冰室菠蘿包開瓶器及明信片等禮品，在盡享購物樂趣的同時，把一眾可愛人氣精品一併帶上旅程留為紀念。



旅客只需於指定商家以單一收據消費每滿 100 元，即可獲得印花一款；集滿三個印花，即可免費換領禮品一份。

參加方法非常簡單，旅客只需於收集印花前，透過 HKairport Rewards 會員平台或 MY HKG 手機應用程式登記成為 HKairport Rewards 會員及登記參加本推廣活動：



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