中國移動主導投建SEA-H2X國際海纜正式商用 構建亞太數智互聯新通道

香港2026年7月22日 /美通社/ -- 7月22日，由中國移動主導發起並參與投資建設的東南亞—海南—香港（SEA-H2X）國際海纜經海纜組驗收，正式商用。作為該項目最大投資方，中國移動肩負核心管理職能，並發揮主導推動作用。 SEA-H2X國際海纜總長度約5,746公里，設有8對主幹光纖，系統設計容量超過200Tbps，連接中國海南、中國香港、菲律賓、泰國和新加坡。項目採用開放式海纜接入技術（Open Cable），支援頻譜共用，並部署多項先進水下核心設備，在實現超大傳輸容量的同時，有效提升系統運維安全性、業務配置靈活性和複雜組網可靠性。

該項目中，中國移動投資建設了4對中國香港-新加坡主幹光纖，以及中國海南、菲律賓、泰國分支段，投產後掌握超100Tbps專屬帶寬資源，並作為SEA-H2X海纜網絡運維中心（NOC）運營方，提供即時監控、故障診斷和性能優化等專業服務，全面保障海纜系統安全穩定運行，提升用戶網絡體驗。 面向人工智能時代快速增長的算力互聯需求，SEA-H2X將進一步完善中國移動在大中華和亞太地區的通訊基礎設施佈局，助力構建中國-東南亞30毫秒級低時延算力圈，提供低時延、全鏈路安全、高性價比的算力調度能力。中國移動將SEA-H2X與現有的APG、SJC、SJC2等亞太海纜，以及SEA-ME-WE 5、PEACE、IAX等洲際海纜相融合，聯動全球陸纜、PoP點、數據中心和智算資源，打造覆蓋亞太、通達中東和歐洲的跨洲傳輸大通道，提升全球通訊網絡韌性，提供更可靠的一站式全球連接服務。