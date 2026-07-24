Jose Manuel Cervantes Sanchez：從墨西哥到香港中文大學，以傳播學搭建橋樑

香港 - 2026年7月24日 - 傳媒產業日趨全球化，彼此息息相關，學生選讀科系時，也愈來愈嚮往能跨越文化與市場的視野。來自墨西哥的獎學金得主 Jose Manuel Cervantes Sanchez，就是在香港中文大學（中大）覓得這樣一片天地。
香港：連結全球傳媒的策略樞紐Jose 現就讀中大全球傳播課程。近年負笈香港的國際學生與日俱增，看重的正是香港作為東西方文化與商業門戶的策略地位。他向來醉心亞洲文化，加上家族與香港淵源深厚，更為這座城市兼容並蓄的角色所吸引。他說：「我希望能融入在地，為墨西哥與香港牽起一道橋樑。」
當初他經學校顧問引薦認識中大，並視之為上佳之選。其間雖也權衡過加拿大與英國的大學，但香港始終是他心之所向。獲頒中大入學獎學金後，他更堅定自己的選擇。
學術涵養與創意探索全球傳播課程的種種體驗令 Jose 喜出望外。當中他最難忘的是一門門創意課程，不但可親手操作專業傳媒器材，更給予自由發揮的空間。「有些教授鼓勵我們大膽探索創意，讓我發掘到自己的另一面。」
課堂以外，Jose 同樣樂在其中。從文化活動、學生社團聚會，到走訪地道小吃，他處處感受到這座城市的蓬勃朝氣。校園設有港鐵站，往返沙田、香港島以至深圳邊境都暢通無阻，學生生活更添便利。
創意職涯在香港逐步成形放眼未來，Jose 希望能參與交換計劃，並投身傳媒製作實習，磨練實務本領。至於畢業去向，他保持開放：無論是墨西哥蒸蒸日上的娛樂產業，抑或香港生機勃勃的市場，都在考量之列。
對於仍在躊躇升學去向的國際學生，Jose 強調：中大既有堅實的學術水準與財政支援，更在這座舉世矚目、活力充沛的城市，為他奠下穩固的立足點。
中大全球傳播課程中大全球傳播課程融合傳播研究、海外學術交流，以及以實務為本的課程設計，助學生從容應對瞬息萬變的傳媒環境。
- 先進設施：可使用 4K 超高清虛擬攝影棚、數碼電台錄音室及虛擬實境實驗室。
- 海外學術交流：保證於亞洲、歐洲或北美的夥伴大學修讀一學期。
- 實作學習：透過新聞專題與海外考察團累積實戰經驗。
- 國際化課堂：國際與本地學生比例為 1:1，所有課程以英語授課。
如欲了解更多中大全球傳播課程資訊，請瀏覽 https://admission.cuhk.edu.hk/programme/gcomn/