Jose Manuel Cervantes Sanchez：從墨西哥到香港中文大學，以傳播學搭建橋樑

香港 - 2026年7月24日 - 傳媒產業日趨全球化，彼此息息相關，學生選讀科系時，也愈來愈嚮往能跨越文化與市場的視野。來自墨西哥的獎學金得主 Jose Manuel Cervantes Sanchez，就是在香港中文大學（中大）覓得這樣一片天地。



Jose Manuel Cervantes Sanchez 以傳播學搭建橋樑



香港：連結全球傳媒的策略樞紐

Jose 現就讀中大全球傳播課程。近年負笈香港的國際學生與日俱增，看重的正是香港作為東西方文化與商業門戶的策略地位。他向來醉心亞洲文化，加上家族與香港淵源深厚，更為這座城市兼容並蓄的角色所吸引。他說：「我希望能融入在地，為墨西哥與香港牽起一道橋樑。」當初他經學校顧問引薦認識中大，並視之為上佳之選。其間雖也權衡過加拿大與英國的大學，但香港始終是他心之所向。獲頒中大入學獎學金後，他更堅定自己的選擇。