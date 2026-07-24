蒙納（Monotype） 推出 Enterprise Connector Beta 版，探討品牌管控如何融入 AI 原生工作流程

蒙納推出 Enterprise Connector Beta 版，探討品牌管控如何融入 AI 原生工作流程

這項 Beta 版解決方案協助企業團隊將經核准的品牌字體、授權合規資訊與生產就緒性檢查，整合至 Claude、Claude Design 等 AI 輔助創意工作流程中。 香港和台北2026年7月24日 /美通社/ -- 全球字體與技術領域的領導品牌 蒙納（ Monotype Imaging Inc.）今日宣布推出 Monotype Enterprise MCP Connector Beta 版，這是一項旨在將品牌管控直接帶入 AI 輔助創意工作的全新解決方案。此連接器可協助企業在新型 AI 工作流程中，應用經核准的字體、授權背景資訊，以及生產合規檢查機制。作為 Monotype 創新部門 Monotype Labs 的研發成果，此 Beta 版也展現了公司持續投入下一代企業內容創作技術與標準的決心。

隨著 AI 日益深入創意生產環節，企業也面臨新的品牌風險。AI 生成內容可能會帶入無法使用、授權不符，或尚未通過生產批准的字體；同時，AI 輔助創作的高速與大規模產出特性，也讓傳統審核流程更難即時跟上。 Monotype Enterprise MCP Connector 旨在透過將字體管控直接導入 AI 輔助工作流程，補足 Monotype Fonts 客戶在營運層面的這一缺口。此連接器可將團隊現有的 AI 工具，與客戶的 Monotype Fonts 字體庫、品牌規範、授權資訊及生產字體核准狀態連結起來，幫助團隊在創意流程的早期階段，就能取得與字體使用相關的背景資訊。該連接器基於模型上下文協定（Model Context Protocol，MCP）標準打造，初期支援 Claude 與 Claude Design，並將很快支援 ChatGPT。

蒙納首席 AI 官 Neeraj Gulati 表示：「AI 正在改變內容創作發生的地點，以及品牌決策的形成方式。Monotype Enterprise Connector 將值得信賴的字體應用與授權合規意識帶入 AI 原生工作流程，讓企業團隊在維持品牌一致性的同時，提升創作效率。」 此次發布的 Beta 版本聚焦於 Web 與 HTML 內容，能在產生用於以經核准品牌字體渲染 Web 內容的 CSS 程式碼時，協助團隊減少審核與返工。Monotype Enterprise Connector 可協助企業團隊： 更快速產出符合品牌調性的內容 ：創作者無需離開 AI 工作流程，即可從品牌指引直接進入可供 Web 發布的最終成果。

：創作者無需離開 AI 工作流程，即可從品牌指引直接進入可供 Web 發布的最終成果。 從專案 Brief 出發 ：可利用品牌規範、行銷活動素材包（Campaign Kit），或直接透過提示詞（Prompt）設定專案起點，AI 工具會自動呼叫 Monotype Enterprise Connector，提取應使用的字體。

：可利用品牌規範、行銷活動素材包（Campaign Kit），或直接透過提示詞（Prompt）設定專案起點，AI 工具會自動呼叫 Monotype Enterprise Connector，提取應使用的字體。 在工作流程中直接取得可用 CSS ：當專案字體屬於客戶字體庫時，連接器可直接在對話介面中回傳 CSS 程式碼，幫助團隊更順暢地從概念走向實作。

：當專案字體屬於客戶字體庫時，連接器可直接在對話介面中回傳 CSS 程式碼，幫助團隊更順暢地從概念走向實作。 檢查生產就緒狀態 ：在內容進入後續流程前，系統會依據客戶的生產字體清單，核對所引用的字體。

：在內容進入後續流程前，系統會依據客戶的生產字體清單，核對所引用的字體。 使用 Monotype Fonts 庫中經核准的字體進行設計 ：AI 產生的專案草稿可直接對應客戶既有的字體資源。

：AI 產生的專案草稿可直接對應客戶既有的字體資源。 減少人工審核：透過前移品牌合規與授權檢查流程，降低後續才發現問題並返工的需求。

蒙納全球代理商與合作夥伴關係副總裁 Kristin Ratzlaff 表示：「企業客戶面臨的挑戰，是如何在不損害品牌一致性與品牌價值的前提下，找到切實可行的方式導入 AI。Enterprise Connector 將 蒙納值得信賴的字體技術與管理能力，帶入現代團隊依賴效率驅動的創作流程中，協助他們更自信地擁抱 AI。」 企業團隊可進一步了解 Monotype Enterprise Connector 並申請示範。獲選參與的團隊將可與 Monotype 直接合作，在其 AI 輔助內容創作流程中評估這項連接器的實際效能。 關於 Monotype Labs Monotype Labs 是蒙納旗下的創新與研究中心，致力探索新興技術、標準與基礎設施計畫，推動字體排印、設計系統、品牌管理及數位體驗的未來發展。透過實驗、協作與開放式創新，Monotype Labs 致力建立基礎能力，為新一代創意工作流程與 AI 驅動工作模式提供支持。