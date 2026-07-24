大華資產管理：儘管不確定性加劇，全球經濟仍彰顯韌性

新加坡2026年7月24日 /美通社/ -- UOB Asset Management（大華資產管理，簡稱「UOBAM」）今日發佈2026年第三季度投資策略報告，指出儘管通脹、關稅、地緣政治緊張局勢及能源市場波動等持續阻力猶存，全球經濟仍展現出強勁韌性。 儘管過去18個月挑戰不斷，經濟活動依然保持活躍。各主要地區的企業盈利保持穩健，勞動力市場韌性充足，人工智能基礎設施的持續投資為增長提供了強勁助推力。 儘管不確定性依然高企，但全球經濟展現出的韌性，令市場更加確信本輪經濟擴張具備可持續性，即使各類風險因素仍在不斷演化。

利率方面，UOBAM的基準判斷為，美聯儲(US Federal Reserve)更有可能維持較長時間的按兵不動，而非開啟新一輪加息週期。儘管通脹依然頑固，且近期地緣政治事態發展推升了上行風險，但該公司仍觀察到基礎通脹壓力正在緩和的跡象，尤其是在住房和工資方面。 在股票方面，UOBAM繼續看好亞洲市場，並將中國大陸股票的評級從低配上調至超配。儘管亞洲市場已錄得強勁漲幅，但其估值相較全球股票仍存在折價，即便盈利增長已有所加速。UOBAM認為，盈利高增疊加估值優勢，為投資者提供了極具吸引力的機遇。在中國，工業企業利潤的改善以及高附加值板塊的持續增長，強化了市場特定領域（尤其是人工智能、半導體、能源基礎設施、先進製造業相關領域）的投資價值。

UOBAM多元資產策略主管Anthony Raza表示：「對投資者而言，核心看點在於全球經濟已多次經受住衝擊而並未中斷增長進程。儘管外部宏觀環境不確定性加劇，亞洲市場依舊蘊藏優質投資機遇，盈利增長強勁且估值具備吸引力。同時，在日趨複雜的市場環境中，黃金仍是我們優先配置的資產類別。」 在資產配置策略方面，UOBAM維持股票超配、固定收益分散配置、現金低配的佈局。該機構繼續看好美國和亞洲股票，同時持續看多黃金。各國央行對黃金的強勁需求、疊加黃金在地緣動盪時期的避險屬性，使其成為投資組合中關鍵的分散風險工具。

如需深入瞭解股票、固定收益、貨幣及大宗商品的全品類分析，請閱讀完整的2026年第三季度投資策略報告：https://uobam.com.sg/qis3q26 關於 UOB Asset Management UOB Asset Management Ltd（大華資產管理有限公司，簡稱「UOBAM」）是大華銀行有限公司(United Overseas Bank Limited)的全資子公司。UOBAM成立於1986年，深耕新加坡集體投資計劃與全權委託投資組合管理業務40載，按資產管理規模計，是新加坡最大的單位信託管理公司之一。截至2026年6月30日，該機構在新加坡管理63只單位信託，連同其子公司，合計管理客戶資產規模達443億新元。

UOBAM總部設於新加坡，業務佈局覆蓋全亞洲，在文萊、印尼、日本、馬來西亞、泰國、越南均設有業務與投資辦公室。旗下機構包括位於馬來西亞的UOB Islamic Asset Management Sdn Bhd、與中國平安基金管理有限公司的合資企業，以及與Wellington Management Singapore等合作夥伴建立的戰略聯盟。 UOBAM是亞洲獲獎最多的資產管理公司之一，迄今已榮獲380餘項大獎。2025年，該機構被《亞洲資產管理》(Asia Asset Management)評為「最佳區域資產管理公司」(Best Regional Asset Management Company)，此前於2023年榮獲「亞洲最佳資產管理公司 - 20年」(Best Asset Management House in Asia – 20 Years)稱號。其數字創新能力也屢獲殊榮，包括截至2025年連續四年榮獲「亞洲最佳數字財富管理」(Best Digital Wealth Management in Asia)[1]和「最佳機器人投顧倡議」(Best Robo Advisory Initiative)[2]獎項。