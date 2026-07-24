阿爾法梯Alpha Ladder科創出海分享會成功舉辦，自研AI産品AgentX重磅首發

香港2026年7月24日 /美通社/ -- 7月9日，阿爾法梯（Alpha Ladder）在香港LEAP East 2026現場舉辦科創出海分享會，以「鏈接産業創新、共探全球新機」爲主題，正式發布自研AI産品AgentX，幷邀請人工智能、具身智能、生物科技、金融科技、企業服務、法律等領域的十余位嘉賓同台，圍繞企業全球化發展分享一綫觀察與實踐經驗。 阿爾法梯AI負責人Paul Pang在産品發布會上推出全新金融AI智能體AgentX。他表示，隨著AI智能體快速普及，傳統跨境金融交付模式已無法適配AI産業發展趨勢，常規本地插件接入方式存在代碼篡改、數據泄露、資産安全等多重風險。同時，出海企業普遍面臨業務工具與金融通道割裂痛點，報銷、薪酬、對賬等經營系統與跨境支付、資金管理體系無法互通，長期依賴人工操作，存在效率低、運營成本高的問題。

針對行業痛點，阿爾法梯推出全自研AI原生架構的AgentX。産品依托Core Finance金融技能集與MCP標準化協議，兼容各類主流大模型，支持AI智能體直接調用全套跨境金融服務。平臺還搭載多源數據交叉核驗的VisionX智能風控系統，可顯著提升鏈上風險甄別精准度，幷配置合規安全沙箱環境，在監管體系內實現交易與數據全程隔離，補齊行業安全短板。 此外，AgentX還具備靈活的生態拓展能力，可快速接入差旅報銷、全球薪酬、資産管理等垂直場景，搭建業務、運營、金融一體化閉環。平臺以開放生態模式賦能出海中小企業，打破經營場景與跨境金融的壁壘，提供一站式智能化跨境金融服務，推動跨境産業全面AI智能化升級。

智元機器人中東北非土耳其及亞太區域副總裁姚遠表示，2026年是智元機器人商業化落地的元年，公司前三年聚焦技術研發、打磨産品，在穩固國內市場基礎後，今年全面推進規模化商業布局，加快全球化出海進程。他闡述了公司出海的三大核心邏輯：一是順應具身智能全新産業周期，搶抓行業規模化落地窗口期；二是人形機器人是各國産業升級、國家數字化戰略轉型的重要落地載體；三是通過海外場景落地、數據積累與本地化交付，反向反哺國內技術迭代，構建全球技術與商業閉環。

五一視界旗下51Aes華南公司總經理駱藝介紹，公司于2025年12月30日正式在港交所挂牌上市（股票代碼：6651.HK），以「克隆地球5.1億km²」爲願景，致力于構建數字世界與物理世界之間的橋梁。隨著産業邁入物理AI發展新階段，物理級可用數字仿真環境已成爲各類具身智能設備實現規模化訓練的底層剛需。公司依托世界空間模型、仿真訓練平臺及合成數據燃料三大核心要素，構建了完整的技術閉環，幷布局51Aes數字孿生平臺、51Sim合成數據與仿真平臺、51Earth數字地球平臺三大商業矩陣。其中，51Sim作爲物理AI的核心引擎，爲自動駕駛、智能裝備、機器人等具身智能領域提供高逼真仿真訓練環境與海量合成數據生成能力，支撑AI系統在虛擬環境中的高效訓練與驗證，目前已服務智能駕駛與具身智能等領域超百家企業客戶。未來，公司將持續深化AI與實體經濟的融合落地，在更廣闊的市場中釋放技術價值與産業影響力。

Seekee聯合創始人許樂洋表示，全球仍有大量人群尚未真正體驗過AI，Seekee以「普通人」爲核心目標客群，致力于打造屬全球20億普通人、低門檻易用的C端AI産品。團隊深耕拉美這一被主流大廠忽視的藍海市場，當地通用西語、葡語賽道，鮮有全球主流大模型開展專項研發與本地化適配。依托差异化語言環境、本土用戶使用習慣及獨家沉澱的海量屬地語料，公司構建起難以複製的核心競爭壁壘。據移動應用數據分析平臺Sensor Tower統計，Seekee位列2025年全球生成式AI下載榜單第八，在拉美本地市場的用戶認知度與ChatGPT處于同一梯隊，産品上綫一年多已積累近數千萬月活用戶，用戶粘性表現優异。

BorderX Lab全球人工智能應用負責人兼合夥人吳欣以「Power of Agent Plus」爲主題分享。結合時尚奢侈品行業落地實踐，他表示AI Agent正在重構傳統跨境産業，大幅提升全鏈路運營效率。當前電商迎來顛覆性變革，行業競爭從爭奪用戶注意力轉向精准洞察消費意圖，AI Agent成爲挖掘全球潜在消費需求的核心工具。BorderX Lab依托技術與數據搭建全球消費網絡，持續書寫中國跨境消費科技出海新篇章。同時，他還認爲智能體支付將成爲智能體電商關鍵基礎設施，期待與阿爾法梯携手挖掘行業藍海機遇。

輕舟智航投融資高級經理楊明遠認爲，放眼通用物理AI賽道，自動駕駛是率先達成規模化量産、可持續商業化盈利且落地速度領先的細分領域。公司核心競爭優勢在于L2+高階輔助駕駛與多場景L4自動駕駛共享一套統一自研技術底座，這套同源技術架構也是企業布局通用物理AI的重要基礎。全棧自研的底層工具鏈與數據平臺構築核心競爭壁壘，公司打造「自動駕駛超級工廠」體系，實現模型訓練、仿真測試全流程標準化，覆蓋數據處理完整鏈路，持續高效驅動算法模型迭代優化。

易點雲首席財務官賀亮介紹，易點雲是國內領先的辦公IT基礎設施服務商，目前正在向辦公AI基礎設施服務商轉型，致力于通過再製造技術與訂閱模式降低企業AI算力使用門檻。公司搭建四層業務體系體現成本與服務優勢，聚焦端側AI硬件賽道，推出AI PC、AI工作站、AI服務器産品。他表示，中小企業直接采購AI硬件將産生高額一次性資金開支，而訂閱模式能够大幅緩解企業資金壓力，對沖前期投資風險，這也是自研AI工作站業務實現快速增長的核心原因。面向海外市場，計劃以香港爲支點，開啓部分跨境業務試點，後續也會考慮輻射更多海外市場。

北京生命科學研究所所長助理劉宸辛現場分享，北生所具備强勁的科研成果轉化實力，已成功孵化華輝安健、維泰瑞隆、得諾生物等多家生物醫藥標杆企業。憑藉多年的轉化經驗，研究所將這套成熟的轉化經驗全面升級，正式推出了全新的創新孵化基地BISON，以獨有的轉化範式與商業邏輯，徹底破解生物醫藥行業投資的高風險難題。不同于傳統的現有技術導向的孵化模式，BISON堅持以市場需求爲核心，前端聯動知名三甲醫院挖掘臨床痛點，後端對接藥企需求逆向定制開發原創管綫。未來，BISON將持續依托深厚的原創科研底蘊，孵化出更多優質的生物醫藥成果，推動國産原創新藥走向全球、實現産業出海。

芒果金融有限公司副總經理雷志成表示，香港資本市場制度紅利叠加與中東經貿合作持續深化，爲國內科創企業對接全球資本開闢出全新通道。芒果金融布局貼合政策導向與企業國際化訴求，深耕上市孵化、跨境出海服務，聯動多方專業機構形成服務協同。作爲老牌券商，公司緊跟監管框架穩步布局數字金融賽道，期待同阿爾法梯打通系統鏈路，借力AI與前沿數字科技，加速完成傳統券商數字化轉型升級。 Boost Bank CEO、Aicapay創始人Kevin Chen表示，隨著「一帶一路」戰略持續推進，非洲、中東、拉美等新興市場經濟與産業加速升級，叠加國內産業出海、跨境貿易持續升溫，新興市場跨境金融賽道增長潜力巨大。公司深耕屬地合規體系，依托多國持牌布局、本土風控團隊與本地金融資源，搭建全鏈路跨境資金閉環，幷以「一客一策」精准服務出海企業。他指出，雙方優勢高度互補，未來將聯合阿爾法梯打造金融科技服務體系，賦能中國企業開拓全球新興市場。

上海蘭迪律師事務所合夥人尹立表示，律所早在十年前便設立海外辦公室，是國內較早布局跨境企業服務的律所，爲中資企業提供境外投資備案、知識産權、跨境資金回流全鏈條法律支持。隨著出海模式從傳統貿易轉向技術、産能、資本協同輸出的高質量産業出海，叠加中東發展規劃與「一帶一路」高度契合，中資企業赴中東綜合布局催生大量屬地法律服務需求，這也是律所加碼中東市場的核心原因。他强調合規前置是企業出海核心護城河，企業開拓海外市場前必須先行研判屬地監管與法律體系，律所依托海內外團隊聯動的「肉身出海」模式，前置排查各類跨境經營法律風險。

關于阿爾法梯： 阿爾法梯（Alpha Ladder）是新加坡持牌金融科技集團，致力于打造全球領先的一站式合規金融基礎設施，爲出海企業提供安全、高效的跨境綜合金融解决方案。 公司持有新加坡金融管理局（MAS）頒發的證券、期貨、基金管理、基金銷售、托管、RWA資産交易所、大型支付機構等核心金融牌照，幷已在加拿大完成持牌布局，將逐步在瑞士、迪拜及中國香港等全球主要金融市場構建全球覆蓋的合規持牌網絡。公司持續深耕智能金融技術創新，以AI重構合規、風控與資金管理全流程，通過智能風控與自動化合規審核，助力企業降本增效、提升資金周轉效率，實現全球化穩健發展。