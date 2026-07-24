CSTS全球首推PremierX™ 在紐約及香港打造FIFA 世界盃決賽矚目慶典

乘2026年FIFA世界盃圓滿落幕之勢，推出高端娛樂品牌，積極佈局國際擴張 紐約和香港2026年7月23日 /美通社/ -- 綜合媒體、娛樂、體育及旅遊科技集團CSTS Enterprises今日宣佈，旗下全新高端娛樂品牌 PremierX™ 正式全球登場。為隆重其事，集團於 FIFA 世界盃決賽週末在紐約及香港同步舉行兩場大型活動，吸引數千位尊貴貴賓及足球愛好者參與。作為官方委任為2026年FIFA世界盃™官方款待計劃之大中華區指定代理，全旅達國際旅遊(Connexus Travel) 更邀請多位合作夥伴飛抵紐約觀賞決賽。

PremierX™ 的推出標誌著 CSTS 戰略性拓展至高端現場娛樂及體驗式活動領域，打造一個集世界級音樂人才與沉浸式體驗於一體、專為新一代全球消費者而設的嶄新平台。品牌引入「頂級內容 ＋ 一線藝人 ＋ 社群參與 ＋ 專屬體驗」之創新商業模式，致力打造獨特且具國際影響力的高端現場娛樂知識產權（IP）。是次活動不僅是市場首秀，更是 PremierX™ 深化全球現場娛樂版圖的核心戰略部署，全面整合內容創作、藝人管理、社群互動及商業傳訊。 是次旗艦活動「World Cup Finale Night by PremierX™」在紐約及香港同步舉行，於 FIFA 世界盃決賽慶典期間吸引眾多娛樂行業領袖、創作者、潮流達人及球迷等具影響力的群眾。

CSTS集團行政總裁兼執行董事 Abel Zhao 表示：「PremierX™ 標誌著 CSTS 發展全球娛樂事業的全新篇章及理念，將體育與現場娛樂完美結合。透過匯聚頂尖人才、文化相關性及社群驅動體驗，我們正建立一個可擴展的平台，以令人難忘的娛樂時刻，連繫品牌、創作者與受眾。」 PremierX™強勢登場展現其全球願景 「World Cup Finale Night by PremierX™」於紐約著名的 00:00 Nightclub 舉行，讓頂級娛樂與內容創作者聚首一堂，於全球矚目的體育盛事期間共襄盛舉。 當晚由國際知名說唱歌手 Rich the Kid（曾為 Kanye West 世界巡迴演唱會核心嘉賓）領銜演出，聯同紐約頂尖本地 DJ，並獲 DJ SFW 及 DJ Tone 助陣，打造一場融合音樂、體育與文化的沉浸式晚會。

香港方面，派對於頂尖運動娛樂場地Zerve舉行，吸引球迷、網紅及年輕專業人士齊聚一堂，打造一場沉浸式觀賽體驗，更有本地DJ Hyphen、Jasmine及Caxus輪流獻技，成功將國際足球熱情與音樂、生活方式及社群互動完美融合。 全球娛樂增長之戰略平台 PremierX™的推出反映CSTS致力發展全新類別的高端娛樂體驗，涵蓋以下元素： 國際音樂及名人陣容

大型文化及體育盛事

網絡紅人及社群互動

高端夜生活及體驗式活動

可擴展的全球活動IP開發 FIFA 世界盃決賽週末作為完美啟動平台， 讓 PremierX™ 於全球體育及娛樂日曆上最關鍵的時刻之一，成功與目標受眾建立深度連結。

展望未來 隨著本次世界盃官方款待合作夥伴身份圓滿收官，Connexus及CSTS將乘PremierX™首次亮相之勢，透過打造與全球重大體育、娛樂及文化盛事相關的體驗活動，加快國際化拓展步伐。公司將繼續在藝人合作、網紅聯動及大型活動製作方面進行投入，致力構建一個連接娛樂、生活品味與社群參與的全球生態系統，觸達世界各地觀眾。FIFA世界盃決賽週末的熱烈反響，不僅反映出市場對高端、客製化體驗的需求，亦進一步增強了集團對全球青年娛樂市場潛力的信心。

關於 CSTS CSTS Enterprises是一家綜合性媒體、娛樂、體育及旅遊科技集團。公司自主開發知識產權（IP）及品牌，亦與外部IP及品牌合作，打造引人入勝的體驗，連接全球各地的本土及區域觀眾。除自身推出的Generation C 和 PremierX™等項目外，公司亦與FIFA世界盃、Formula 1及Waterbomb等國際IP合作。 CSTS整合體驗式營銷、旅遊、數據及科技，打造無縫連接的觀眾體驗。公司透過線下活動及數字渠道觸達消費者，並與客戶合作，在不同市場規模化落地服務，將複雜的品牌活動轉化為協同有序、可量化評估的成果。