悅榕集團品牌住宅隆重推出 布吉島樂古浪-悅榕軒海濱住宅-瓦魯納

八座珍罕海濱聯排別墅，坐擁邦濤海灘一線臨海地段

香港 - 2026年7月24日－悅榕集團品牌住宅（Banyan Group Residences）欣然宣佈推出全新住宅項目—悅榕軒海濱住宅-瓦魯納（Banyan Tree Beach Residences Varuna）」。項目位於布吉島樂古浪（Laguna Phuket）內的邦濤海灘，僅設八座海濱聯排別墅，為買家帶來於布吉最備受追捧海岸地段之一擁有悅榕集團品牌住宅的難得機會。





項目設計以「濱海親自然（Coastal Biophilia）」理念為靈感，將建築與海濱自然環境巧妙融合。建築線條呼應海浪流動姿態，木質格柵外牆及遮陽設計則取材自沙灘紋理與沿岸光影變化。面向海景一側採用落地玻璃設計，盡覽安達曼海壯麗景致；每座住宅均設有私人天台無邊際泳池及露台，坐西朝向，讓住戶盡享醉人日落景觀。



瓦魯納的每座住宅均為四房四層設計，設計靈感源自泰國南部傳統建築，以層次分明的空間布局及垂直木質線條塑造典雅格調。主要客廳及餐廳設於上層，配備全高落地玻璃，並可全幅開啟，將遼闊海景自然地引入室內。



住宅均設有私人升降機連接各層，地下附設私人花園露台。主人套房獨佔一層空間，配備步入式衣帽間、閱讀室及套房浴室，並連接私人庭院；室內全面配備高級家電，盡顯精緻生活品味。



坐擁邦濤海灘一線臨海地段



悅榕莊樂古浪海濱住宅瓦魯納坐落於邦濤海灘，為布吉島樂古浪內少數僅餘的一線臨海住宅項目之一。



布吉島樂古浪佔地逾一千英畝，涵蓋廣闊園林、潟湖及長達五公里的海岸線。住戶可尊享布吉島樂古浪18洞高爾夫球場、多間豪華水療中心、多元化餐飲設施，以及全新 RAVA海灘俱樂部等配套，並可輕鬆前往布吉國際機場，盡享便捷生活。



尊享業主專屬禮遇



業主可加入悅榕集團全球榕源會（The Sanctuary Club）會員計劃，尊享集團旗下全球酒店及度假村的專屬優惠。同時可免費享有 RAVA海灘俱樂部會籍，尊享優先使用設施、餐飲優惠及水上運動禮遇。



此外，業主亦可尊享布吉島樂古浪高爾夫球會會籍、24小時禮賓服務及專業物業管理服務。透過樂古浪優享計劃（Laguna Advantage），業主更可享首年免費物業管理及保險服務、布吉島樂古浪園區幼兒園一年免費入學、指定國際學校學費優惠，以及醫療與健康禮遇。



悅榕逸住租賃管理服務



所有業主將自動加入悅榕集團旗下專業住宅租賃平台——悅榕逸住（Banyan Living），享有專業物業管理、住客服務及租賃安排，讓業主可靈活安排自住及出租，同時確保住宅獲妥善管理。



悅榕莊樂古浪海濱住宅瓦魯納僅設八座海濱聯排別墅，坐擁一線臨海地段，並可尊享布吉島樂古浪完善的度假生活配套，勢將成為布吉豪華品牌住宅市場的矚目新作。





