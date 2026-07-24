一場跨越山海的「美美與共」

太原2026年7月24日 /美通社/ -- 以下為來自中國日報的報道： 7月21日，「美美與共 共築未來」—— 國際文化遺產保護活動周在山西省圓滿落幕。 七天，七大板塊，四海賓朋齊聚三晉，文博大家、青年創作者與專家學者並肩同行 —— 以文化遺產為紐帶，在表裡山河間完成了一次文明互鑒的生動實踐。 盛大的開幕活動、城牆光雕秀、各類沉浸式體驗以及深入古建點位的線下行程，共同構成了七天的文明之旅。 活動周期間，舉辦的三場圓桌對話各有側重、環環相扣。「文化遺產保護的政策對話與國際合作機制」聚焦全球化和數字化背景下的共同挑戰。「Z世代與文化遺產新表達」會聚多國青年學者與文博專家，共同探討青年力量如何賦能文化遺產保護傳承；「提升國際傳播效能」則邀請全國多家國際傳播機構與高校學者，共話文化「出海又出彩」的新範式。

山西擁有無與倫比的文化遺產，現存3座唐代木構、518座元以前早期建築、531處全國重點文物保護單位，這些數字不再是紙面上的統計，而是一處處可以觸摸、可以感知的文明現場。 孟加拉國駐華大使納茲穆爾在開幕式上感歎：「在山西討論文化遺產合作，具有格外深遠的意義 —— 山西被譽為中華文明的搖籃之一，當之無愧！」在他看來，平遙古城、雲岡石窟、五台山、應縣木塔不僅是中國的文化寶藏，更是全人類共有的精神財富。 巴西弗魯米嫩塞聯邦大學國際法教授高文勇則看到了更深層的內涵：「在這裡，歷史並未塵封於古跡之中，古老廟宇、傳統村落、千年木塔承載文明記憶，活態文化綿延在民眾日常生活裡。」

「中國古建看山西」國際傳播光影山西行探訪團，循著梁思成、林徽因當年的考察路徑，以唐代石幢、殿內壁畫、梁架題記為實物線索，串聯起1937年中國學者發現唐代木構的完整歷程。靜默的古建，因這些來自世界各地的目光而有了更具象的敘事。 在應縣木塔，數字沉浸式體驗空間讓探訪團成員「雲登」塔身。層層斗拱的精巧咬合、遼代彩塑的肅穆神態一一鋪展眼前。《今日巴基斯坦報》主編侯賽因感歎：「將VR、沉浸式數字技術應用於文化遺產保護與展示，是值得全球借鑒的『中國模式』。」