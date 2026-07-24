華為舉辦首屆亞太智慧互聯網論壇暨亞太互聯網之夜

上海2026年7月24日 /美通社/ -- 在2026世界人工智能大會(WAIC)期間，華為在上海成功舉辦了首屆華為亞太智慧互聯網論壇暨亞太互聯網之夜 (Huawei APAC Intelligent Internet Forum & Executive Night)，匯聚亞太地區逾百位企業高管代表與生態合作夥伴。論壇以「智啟 AI 原生，共贏亞太互聯網」(Shaping AI-Native Next Gen Internet across APAC)為主題，分享中國AI原生前沿實踐，推動區域協作，加速共建面向Token經濟的下一代互聯網。

華為計算產品線副總裁劉鑫發表題為「打造面向 Agentic AI 時代的基礎建設」(Building the Infrastructure for the Agentic AI Era)的演講。他在演講中強調：「機遇前所未有，創新永無止境。在這個 AI 蓬勃發展的最好時代，華為將持續打造面向 Agentic AI 的基礎設施，透過開源開放，繼續與互聯行業緊密協同、攜手共進，加速行業智能化升級。」