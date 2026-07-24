「鏞鏞‧藝嚐館」K11 MUSEA 煥新開幕 延續品牌文化初心 打造時尚粵饌地標

香港 - 2026年7月24日 – 鏞記酒家旗下年輕品牌「鏞鏞‧藝嚐館」(Yung's Bistro)今日宣佈，其位於尖沙咀 K11 MUSEA 的分店正式於704號舖以全新面貌煥新開幕。自2019年作為鏞記首個年輕品牌進駐這個匯聚藝術與建築美學的文化地標以來，鏞鏞‧藝嚐館一直堅守初心，期盼在此延續昔日701號舖連繫傳統與創新的理念。此次遷址不僅深化了品牌將傳統粵菜與現代藝術結合的願景，更在空間佈局與視覺美學上全面升級。
空間美學 延續「硃磦」色調 融入本土立體藝術
全新開幕的鏞鏞‧藝嚐館 K11 MUSEA 分店佔地3,380平方呎，空間主色調大膽轉化，由昔日701號舖的綠意換上與太古坊分店相同的中國傳統「硃磦」色，紅中透黃的色調呈現出細膩的泥質感，為明亮的空間注入熱烈與青春的氛圍；而店內另一區域則刻意保留了綠色元素，讓人感受到傳統與自然的底蘊。兩者巧妙交織，象徵品牌在不同世代之間的對話與延伸，正好呼應鏞鏞‧藝嚐館與鏞記旗艦店之間的文化橋樑，既充滿新鮮活力，又不失承傳厚度。
入口處及店內的特色手工磚牆，特別以鏞記中環旗艦店的元素與材質為靈感，透過充滿立體感的設計重新演繹。設計意在喚起兩間餐廳之間的深層對話，將鏞鏞‧藝嚐館與鏞記旗艦店緊密連繫，跨越世代，彰顯年輕品牌的獨特個性。
店內設有與太古坊店同系列的大型手繪壁畫，以黑鬃鵝為主角，融入書聖王羲之「流觴曲水」雅集的意境，多隻憨態可掬的鵝捧著青花瓷茶具悠然品茗，承傳品牌一以貫之的視覺語言。
新店最矚目的藝術亮點，莫過於由香港本土藝術家陳閃創作的兩幅特色牆身藝術裝置——《邊個話我傻》。作品保留了原有白色山水浮雕的清雅氣質，並以細緻的3D打印模型加入故事層次。藝術家將《蘭亭序》的湖邊雅集，轉化為一個帶有香港幽默的鏞記幻想世界。「傻」並非愚笨，而是代表天真、樂觀與願意想像的態度。牆身融入了王羲之賞鵝、鵝形天星小輪、茶壺纜車、古人自拍及水上活動等趣味元素，讓傳統文化變得親切有趣。遠看是一幅清雅山水，近看是一場笑着開席的蘭亭奇遇。
新店在空間規劃上精巧細緻，因應不同客群的需求，將空間劃分為特色鮮明的兩大區域：
- 蘭亭奇遇空間:以《蘭亭序》中「流觴曲水」的意境為靈感，店內優雅的弧形玻璃設計與「硃磦」色調交織，營造出如青春舞步般輕盈自在的氛圍。此區巧妙融入活潑的黑鬃鵝手繪壁畫及立體藝術牆，帶出幽默及充滿無限幻想力的空間，玩味氛圍流淌其中。連排深橄欖綠絲絨梳化卡座沿窗而設，延伸大自然氣息；採光極佳，為三五知己享受精緻下午茶或輕鬆聚會，提供了一個獨特的專屬角落。
- 雅致宴會空間:主打靈活多變的佈局，兼顧溫馨愜意與私密感。以整面墨綠色雲石特色牆為視覺核心，格調沉穩而雅致，除坐擁維港海景的獨立廂房，另設兩個可按需要以活動隔屏靈活分隔的半開放空間，無論是商務宴請、節日慶祝，還是舉辦50人左右的各類型的大、小宴會，皆能提供具格調的宴客空間。
四大主題匠心尋真味 冷泡茗茶沁涼迎盛夏
在餐飲體驗上，鏞鏞‧藝嚐館將繼續以「呈手藝、傳心意、嚐回憶」為核心，透過四大特色佳餚——融合現代風味的經典菜式、懷舊佳餚、富童年回憶的創作，以及極具心機的家常小菜，多角度展示粵菜精髓。
融合現代風味的經典菜式中，「潮吃懷舊生死戀」（HK$380）將傳統菜式重新演繹，以避風塘式炒製鱈魚球融合咸魚的咸香，再配以吉柚汁，為經典增添一份玩味。懷舊佳餚中，「禮雲子蛋清配兩口飯」（HK$150）以蟛蜞卵入饌，甘香濃郁、細膩滑溜，配白飯齒頰留香；「鴛鴦遠年陳皮牛肉」（HK$300）同一時間呈現兩款牛肉風格，以產自新會的25年陳皮畫龍點睛，盡顯粵菜底蘊。
充滿童年回憶的菜式如「『嘆』燒原隻鵝脾」（HK$350），以原隻廣東黑鬃燒鵝髀連同炭燒爐一同呈上，炭香撲鼻，喚起昔日節慶贈送鵝髀的溫馨情懷。「童年大白兔糖奶凍」（HK$58）則將港人童年的甜蜜記憶化作席間驚喜，完美呼應童味主題。家常小菜方面，「家鄉梅菜扣腩肉」（HK$320）選用本地「香港家豬」伯克豬，以傳統工藝將豬肉鮮美與梅菜甘香融為一體，令人回味無窮。
為配合新店落成，團隊亦為菜單注入新意。餐廳全新推出冷泡茶系列，以低溫慢泡工藝提取茶葉的清甜層次，為盛夏帶來煥然一新的餐飲體驗。
此外，為迎合 K11 MUSEA 的多元客群，餐廳精心設計了每週定期更新的商務午市套餐，為繁忙的商務人士提供優質且高效的膳食選擇。喜愛地道「一盅兩件」的食客，亦可隨時品嚐到多款精選點心；周末期間更會擴充點心供應款式，讓賓客盡享悠閒的飲茶時光。
首度聯乘「添好運」 呈獻「雪山鏞樓燒鵝包」
為慶祝 K11 MUSEA 店煥新開幕，鏞記酒家特別與點心名店「添好運」首度聯乘，推出限時供應包點「雪山鏞樓燒鵝包」。這款匠心之作以添好運享譽盛名的招牌酥皮工藝為外層，內餡則精選馳名的鏞記燒鵝，細心起肉後配以黃豆，與主廚秘製香濃醬料巧妙融合。烘烤後，外層酥皮鬆化層疊、奶香馥郁，內裡鵝肉鮮嫩多汁、鹹香濃郁，令人一試難忘。
迷你版「雪山鏞樓燒鵝包」將限於鏞鏞‧藝嚐館 K11 MUSEA 店獨家供應， 作為新店開幕的專屬禮遇，顧客於7月份，凡在店內消費淨額滿$500，即贈2件；消費淨額滿$1,000，即贈4件，如此類推。
「鏞鏞‧藝嚐館」K11 MUSEA店，是品牌在尖沙咀深耕的延續，期待與新舊食客在此重聚，共享一份熟悉的香港味道。
地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA 七樓704號舖
開放時間：星期一至五 11:30am – 10:30pm | 星期六、日及公眾假期 11:00am – 10:30pm
預訂及查詢熱線：+852 2321 3800
請透過以下連結下載高清晰度的圖像：https://drive.google.com/drive/folders/1fB5aUwyQBzni3O2gar_Y1e5Q1bHb79r5?usp=sharing
關於「鏞鏞‧藝嚐館」
「鏞鏞‧藝嚐館」為香港著名粵菜食府鏞記酒家旗下首個年輕品牌，於2019年在K11 MUSEA正式創立。品牌秉承「呈手藝、傳心意、嚐回憶」的核心理念，致力於在傳承經典的基礎上創新發展。品牌不僅保留了正宗粵菜的真實口味和香港獨特的飲食文化精髓，更以創新的角度詮釋傳統，呈現出富有時代感的現代粵菜風格。