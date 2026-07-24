「鏞鏞‧藝嚐館」K11 MUSEA 煥新開幕 延續品牌文化初心 打造時尚粵饌地標

香港 - 2026年7月24日 – 鏞記酒家旗下年輕品牌「鏞鏞‧藝嚐館」(Yung's Bistro)今日宣佈，其位於尖沙咀 K11 MUSEA 的分店正式於704號舖以全新面貌煥新開幕。自2019年作為鏞記首個年輕品牌進駐這個匯聚藝術與建築美學的文化地標以來，鏞鏞‧藝嚐館一直堅守初心，期盼在此延續昔日701號舖連繫傳統與創新的理念。此次遷址不僅深化了品牌將傳統粵菜與現代藝術結合的願景，更在空間佈局與視覺美學上全面升級。



空間美學 延續「硃磦」色調 融入本土立體藝術



全新開幕的鏞鏞‧藝嚐館 K11 MUSEA 分店佔地3,380平方呎，空間主色調大膽轉化，由昔日701號舖的綠意換上與太古坊分店相同的中國傳統「硃磦」色，紅中透黃的色調呈現出細膩的泥質感，為明亮的空間注入熱烈與青春的氛圍；而店內另一區域則刻意保留了綠色元素，讓人感受到傳統與自然的底蘊。兩者巧妙交織，象徵品牌在不同世代之間的對話與延伸，正好呼應鏞鏞‧藝嚐館與鏞記旗艦店之間的文化橋樑，既充滿新鮮活力，又不失承傳厚度。



入口處及店內的特色手工磚牆，特別以鏞記中環旗艦店的元素與材質為靈感，透過充滿立體感的設計重新演繹。設計意在喚起兩間餐廳之間的深層對話，將鏞鏞‧藝嚐館與鏞記旗艦店緊密連繫，跨越世代，彰顯年輕品牌的獨特個性。



店內設有與太古坊店同系列的大型手繪壁畫，以黑鬃鵝為主角，融入書聖王羲之「流觴曲水」雅集的意境，多隻憨態可掬的鵝捧著青花瓷茶具悠然品茗，承傳品牌一以貫之的視覺語言。



新店最矚目的藝術亮點，莫過於由香港本土藝術家陳閃創作的兩幅特色牆身藝術裝置——《邊個話我傻》。作品保留了原有白色山水浮雕的清雅氣質，並以細緻的3D打印模型加入故事層次。藝術家將《蘭亭序》的湖邊雅集，轉化為一個帶有香港幽默的鏞記幻想世界。「傻」並非愚笨，而是代表天真、樂觀與願意想像的態度。牆身融入了王羲之賞鵝、鵝形天星小輪、茶壺纜車、古人自拍及水上活動等趣味元素，讓傳統文化變得親切有趣。遠看是一幅清雅山水，近看是一場笑着開席的蘭亭奇遇。



