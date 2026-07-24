網上行再奪Ookla® Speedtest®六項大獎

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香港 - 2026年7月24日 - 香港電訊旗下網上行於國際權威獨立網速測試平台OoklaSpeedtest最新公布的 2026 年上半年報告中，再次奪得最高速及最佳固網寬頻等六項殊榮，更首度獲得「香港最穩定固網寬頻」榮譽，進一步鞏固其作為本港以至東亞地區領先固網寬頻營運商的地位。此次是網上行繼 2025 年下半年囊括六項OoklaSpeedtest殊榮後，再下一城獲得一系列固網寬頻獎項，充分展現其高速、可靠、超低時延及無縫的網絡實力。2026 年上半年 OoklaSpeedtest殊榮：香港電訊個人業務行政總裁林國誠表示：「網上行一直致力提升其網絡質素及用戶體驗。今次再度勇奪六項殊榮，並獲評為『香港最穩定固網寬頻』，充分體現我們為市民提供可靠、低時延網絡連接的承諾。現代家庭對網絡的要求已超越單純速度。面對AI高速發展及其對網絡要求持續提升，網上行的 F5G‑A 超級寬頻作為全港首個及唯一符合F5G-A標準的光纖網絡，仍可穩定支援各類AI應用，讓用戶更輕鬆緊貼AI技術發展，同時支援高解像串流等高頻寬應用，滿足多個家庭成員同時煲劇、玩線上遊戲或在雲端工作的需要。憑藉符合國際標準的新一代光纖網絡，網上行為香港樹立超高頻寬、超低時延及高度可靠的固網新標準，帶領香港掌控AI時代。我們會繼續提升服務質素，為客戶帶來更高速、更穩定及更智能的數碼生活體驗。」香港電訊網絡工程主管兼 Fiber Link Global 行政總裁鄺偉銓表示：「隨著各類人工智能應用迅速興起，市場對穩定、高速、低時延的網絡需求正以空前的速度增長。香港電訊一直致力提升網絡效能，除了我們擁有符合F5G-A標準並持續擴大的光纖網絡，亦積極透過科技創新升級網絡，包括運用人工智能技術實時監察流量及優化資源分配，確保為客戶帶來更無縫、流暢且可靠的網絡體驗。」OoklaSpeedtest一直被全球電訊業界廣泛引用，其樣本數據來自全球真實用家於實際網絡環境下進行逾千萬次的測試，綜合評估營運商在不同使用場景下的網絡速度、穩定性及整體用戶體驗等多方面的表現。 為全球最廣泛採用、最具公信力的網速評測平台之一。該項殊榮基於 Ookla® Speedtest Intelligence® 數據，以用戶達至最少 25 Mbps 下載及 3 Mbps 上載速度的比例作衡量，並與香港其他服務營運商作比較。超級寬頻是指已符合ETSI的F5G-A標準之網上行光纖寬頻服務計劃。截至2026年5月31日，香港電訊固網寬頻在指定57,000 座大廈之光纖網絡已符合ETSI的F5G-A標準。2500M光纖入屋寬頻服務計劃頻寬規格，最高下載及上載頻寬分別同為2500Mbps。實際速度會低於網絡規格及受客戶的儀器、技術、網絡及軟件之使用、網絡裝配及覆蓋範圍、使用量、海外頻寬及外在因素而有所影響。需配合支援2500M速度規格設備。根據截至 2024 年 8 月 2 日香港主要電訊服務供應商的公開市場資訊，網上行為全港首個網絡於指定大廈符合F5G-A標準。截至2026年7月20日，根據公開資料，除香港電訊外，香港尚未有其他電訊服務供應商宣布符合 ETSI F5G-A 標準。