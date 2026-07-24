艾德金融、磐睿資本與ArtWise三方簽署MOU 共推香港藝術品通證化及區塊鏈金融發展

香港2026年7月24日 /美通社/ -- 以金融科技為核心的全方位金融集團艾德金融，融合傳統金融與區塊鏈金融創新的磐睿資本，與深耕藝術品收藏與投資領域的ArtWise共同宣佈，三方已正式簽署合作諒解備忘錄（MOU），締結聚焦藝術品通證化及區塊鏈金融領域的合作夥伴關係，攜手助力香港打造國際藝術品收藏與區塊鏈金融創新樞紐。 匯聚三方專長 探索藝術品通證化創新路徑 是次合作結合三方於資本架構、合規金融及藝術品領域的專長。磐睿資本專注於投資架構與資產佈局，艾德金融（透過旗下艾德證券期貨）發揮於香港資本市場及合規金融的服務優勢，ArtWise 則深耕藝術品收藏領域。三方將結區塊鏈技術，共同構建藝術品資產通證化發展路徑，助力傳統金融與數位資產深度融合。

堅守監管標準 構建藝術品區塊鏈金融生態 在香港成熟健全的的虛擬資產監監管框架下、三方合作將嚴格恪守香港證監會（SFC）及其他相關監管機構的合規要求，推進藝術品通證化產品的研發。利用區塊鏈技術賦能，合作將著重強化藝術品資產的權屬驗證與交易透明度，連通傳統金融與數位金融市場，為香港藝術品市場與區塊鏈金融開創合規發展的新路徑。 本次合作運用區塊鏈的可追溯與不可篡改特性，顯著提升藝術品資產的交易透明度與公信力。這不僅有助於推動香港藝術品市場的數位化升級，亦將進一步鞏固香港作為國際藝術品交易與 Web3 金融創新樞紐的地位。

關於合作主體 艾德金融 艾德金融植根香港，是一家以金融科技為核心的全方位金融集團，致力將最新科技融入企業基因。集團涵蓋多元化業務，包括但不限於：金融科技、互聯網金融、財富管理、資產管理、投資銀行及數字資產；致力為客戶提供安全可靠、優質便捷的一站式金融服務及產品。 集團旗下成員在主要金融市場持有多個牌照，包括由香港證監會發出的第1、2、3、4、5、6、9類受規管活動牌照、香港保險經紀業務牌照、香港信託或公司服務提供者牌照，同時亦是香港交易所參與者（經紀代號：0974及0977）。此外，集團全資美國經紀交易商子公司Eddid Securities USA Inc. 為美國金融業監管局（FINRA）、全國期貨協會（NFA）、證券投資者保護公司（SIPC）、納斯達克交易所（NQX）、紐約證券交易所（NYSE）及紐交所美國板（NYSE American）的核准會員，並於美國證券交易委員會（SEC）及商品期貨交易委員會（CFTC）註冊；集團旗下新加坡全資子公司Eddid Financial Singapore Pte. Ltd. 持有由新加坡金融管理局（MAS）批出的資本市場服務牌照（牌照編號：CMS101839）。

磐睿資本（SageRock Capital） 磐睿資本聚焦傳統金融與區塊鏈金融創新融合，深耕金融領域多年，在資產整合及結構設計、金融創新合作等方面擁有豐富經驗，致力於搭建傳統金融與數字金融的橋樑，專注於現實世界資產及新經濟產業，助力產業高質量發展。 於是次合作中，磐睿資本將發揮其在資本結構設計及資產整合方面的優勢，並與持牌金融機構及技術合作夥伴協同合作，在合規框架下探索藝術品資產創新融資及通證化模式。 ArtWise ArtWise深耕藝術品收藏與投資領域，擁有豐富的藝術品資源、專業的鑑定鑑賞能力以及深厚的行業積澱。公司致力於推動傳統藝術品市場的現代化與數字化轉型，引進前沿科技將藍籌藝術品轉化為合規的結構化代幣化資產。ArtWise 以資產合規與法律效力為核心，透過託管信託架構及雙層治理機制（鏈上智能合約與鏈下法律文件綁定），為機構投資者及私人銀行客戶提供具備高度公信力與流動性的藝術品金融解決方案。