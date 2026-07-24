友邦香港於2026年首季繼續領先業界　勇奪最多市場第一

香港 - 2026年7月24日 - 根據保險業監管局最新公布的香港長期業務臨時統計數字1，友邦香港2 於2026年首季勇奪最多市場第一3，繼續穩居香港保險市場之冠。



友邦香港奪得的市場第一包括：



新造保單數目

有效保單數目

財務策劃顧問團隊年化新保費 4

財務策劃顧問團隊新造保單保費 4

財務策劃顧問團隊銷售新保單數目

經紀渠道銷售新保單數目

團體保險保費（長期業務）5

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生

備註 :

1 資料來源：保險業監管局2026年1月至3月香港長期業務的臨時統計數字。「財務策劃顧問團隊」歸類為香港保險業監管局分類中的「代理」。

2 指友邦保險（國際）有限公司、友邦保險有限公司及友邦雋峰人壽有限公司。

3 「勇奪最多市場第一」指友邦保險（國際）有限公司、友邦保險有限公司及友邦雋峰人壽有限公司於有效保單數目、新造保單數目、財務策劃顧問團隊年化新保費4、財務策劃顧問團隊新造保單保費4、財務策劃顧問團隊銷售新保單數目、經紀渠道銷售新保單數目以及團體保險保費中奪得第一，與其他市場同業比較，於12個指標中佔比最多。

4 「年化新保費」為年化首年保費100%及整付保費10%之總和。「新造保單保費」為年化首年保費100%及整付保費100%之總和。

5 「團體保險保費」指非退休計劃業務下可收取的直接長期非整付保費。







表示：「這些成績不僅代表AIA領先的市場地位，更反映客戶對我們的信任，讓AIA能夠在客戶人生不同階段陪伴他們及其家人，提供適切的保障和支援。 同時，這些佳績亦充分展現我們每一位同事及財務策劃顧問的熱忱、專業精神，以及對以客戶為中心的堅持。友邦香港會繼續秉持初心，幫助更多人實踐『健康長久好生活』。」