友邦香港於2026年首季繼續領先業界　勇奪最多市場第一

香港 - 2026年7月24日 - 根據保險業監管局最新公布的香港長期業務臨時統計數字1，友邦香港2 於2026年首季勇奪最多市場第一3，繼續穩居香港保險市場之冠。
友邦香港奪得的市場第一包括：
- 新造保單數目
- 有效保單數目
- 財務策劃顧問團隊年化新保費4
- 財務策劃顧問團隊新造保單保費4
- 財務策劃顧問團隊銷售新保單數目
- 經紀渠道銷售新保單數目
- 團體保險保費（長期業務）5
友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生表示：「這些成績不僅代表AIA領先的市場地位，更反映客戶對我們的信任，讓AIA能夠在客戶人生不同階段陪伴他們及其家人，提供適切的保障和支援。 同時，這些佳績亦充分展現我們每一位同事及財務策劃顧問的熱忱、專業精神，以及對以客戶為中心的堅持。友邦香港會繼續秉持初心，幫助更多人實踐『健康長久好生活』。」
備註 :
1 資料來源：保險業監管局2026年1月至3月香港長期業務的臨時統計數字。「財務策劃顧問團隊」歸類為香港保險業監管局分類中的「代理」。
2 指友邦保險（國際）有限公司、友邦保險有限公司及友邦雋峰人壽有限公司。
3 「勇奪最多市場第一」指友邦保險（國際）有限公司、友邦保險有限公司及友邦雋峰人壽有限公司於有效保單數目、新造保單數目、財務策劃顧問團隊年化新保費4、財務策劃顧問團隊新造保單保費4、財務策劃顧問團隊銷售新保單數目、經紀渠道銷售新保單數目以及團體保險保費中奪得第一，與其他市場同業比較，於12個指標中佔比最多。
4 「年化新保費」為年化首年保費100%及整付保費10%之總和。「新造保單保費」為年化首年保費100%及整付保費100%之總和。
5 「團體保險保費」指非退休計劃業務下可收取的直接長期非整付保費。
關於友邦香港及澳門
友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有超過19,000名財務策劃顧問*，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過370萬客戶#提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。
* 截至2025年12月31日
# 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶（截至2025年12月31日）