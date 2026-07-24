兩位北大校友榮獲菲爾茲獎，14位北大學者在2026年國際數學家大會上發言

北京2026年7月24日 /美通社/ -- 2026年國際數學家大會（ICM）於當地時間7月23日上午在美國費城開幕。北京大學校友王虹和鄧煜榮獲2026年菲爾茲獎，這是數學界最高榮譽之一，成為北京大學歷史上的一個里程碑。

該獎項由國際數學聯盟（IMU）正式宣布，每四年頒發一次，授予40歲以下的數學家，以表彰他們現有工作的影響力和未來取得成就的潛力。王虹和鄧煜是四位獲獎者中的兩位。

對於北京大學而言，這一獎項具有歷史性意義，因為這是首次有兩位同屆（2007級）校友在同一年獲得該獎。